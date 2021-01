Έντονες αντιδράσεις ΗΠΑ - ΕΕ για την κράτηση Ναβάλνι μετά την άφιξή του στη Ρωσία

Η ρωσική αστυνομία έθεσε υπό κράτηση τον ηγέτη της εξωκοινοβουλευτικής αντιπολίτευσης στη χώρα, Αλεξέι Ναβάλνι, ανοικτό επικριτική του προέδρου Βλάντιμιρ Πούτιν, αμέσως μετά την άφιξη του τελευταίου στη Μόσχα, μετά από μήνες θεραπείας στη Γερμανία που ακολούθησε τη δηλητηρίασή του, σε μια κίνηση η οποία επικρίνεται έντονα τόσο από τις ΗΠΑ όσο και από την Ευρώπη.

Ο Ναβάλνι, 44 ετών, ήρθε αντιμέτωπος με Ρώσους αξιωματούχους κατά τη διάρκεια του ελέγχου διαβατηρίων μετά την προσγείωση του αεροσκάφους που τον μετέφερε στη Μόσχα από το Βερολίνο, όπως μεταδόθηκε σε live μετάδοση από τον λογαριασμό του στο YouTube. H ρωσική Ομοσπονδιακή Σωφρονιστική Υπηρεσία ανέφερε ότι ο Ναβάλνι τέθηκε υπό κράτηση για παράβαση των όρων της αναστολής για ποινή στην οποία ο Ρώσος ακτιβιστής είχε καταδικαστεί στο παρελθόν, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο Tass.

"Εδώ είναι το σπίτι μου", ανέφερε στους δημοσιογράφους που ταξίδεψαν μαζί του την Κυριακή, λίγο πριν συλληφθεί. "Δεν φοβάμαι τίποτα", είπε, γνωρίζοντας ότι πιθανόν να αντιμετώπιζε μια μακρά ποινή φυλάκισης σε περίπτωση που επέστρεφε στη Ρωσία.

Ο απερχόμενος υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ - αποχωρεί την Τετάρτη μαζί με τον απερχόμενο πρόεδρο της χώρας Ντόναλντ Τραμπ - καταδίκασε την απόφαση των ρωσικών αρχών και ζήτησε την άμεση και χωρίς όρους απελευθέρωση του Ναβάλνι, στο ίδιο κλίμα με τις εκκλήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και του συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας του εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν.

"Σημειώνουμε με μεγάλη ανησυχία ότι η κράτησή του είναι η τελευταία σε μια σειρά προσπαθειών να σωπάσει ο Ναβάλνι και άλλες προσωπικότητες της αντιπολίτευσης, ανεξάρτητες φωνές που στέκονται επικριτικά έναντι των ρωσικών αρχών", ανέφερε ο Πομπέο σε δήλωσή του την Κυριακή.

Ο Ναβάλνι, ο οποίος έχει γίνει γνωστός για τις καταγγελίες του κατά της διαφθοράς στη Ρωσία και τον πολιτικό ακτιβισμό του κατά της ρωσικής κυβέρνησης, ανάρρωνε στη Γερμανία από επίθεση που είχε δεχθεί με νευροπαραλυτική ουσία τον Αύγουστο, με τις δυτικές κυβερνήσεις να κατηγορούν τον Πούτιν και το ρωσικό καθεστώς για την απόπειρα δολοφονίας.

Ο Τζέικ Σάλιβαν, ο οποίος θα αναλάβει τη θέση του βοηθού του προέδρου των ΗΠΑ επί ζητημάτων Εθνικής Ασφάλειας από την Τετάρτη, όταν και θα ορκιστεί ο Τζο Μπάιντεν, επιτέθηκε στο Κρεμλίνο και ζήτησε την άμεση απελευθέρωση του ακτιβιστή.

"Ο κ. Ναβάλνι θα πρέπει να αφεθεί ελεύθερος άμεσα και οι δράστες της εξοργιστικής επίθεσης κατά της ζωής του θα πρέπει να λογοδοτήσουν. Οι επιθέσεις του Κρεμλίνου κατά της ζωής του δεν αποτελούν απλώς παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά μια μετωπική επίθεση στον ρωσικό λαό ο οποίος ζητεί να ακουστεί η φωνή του", σημειώνει ο Σάλιβαν.

Mr. Navalny should be immediately released, and the perpetrators of the outrageous attack on his life must be held accountable. The Kremlin’s attacks on Mr. Navalny are not just a violation of human rights, but an affront to the Russian people who want their voices heard.