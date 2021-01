Εκκενώθηκε μέρος του αεροδρομίου Χίθροου μετά από εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου

Συναγερμός σήμανε στο αεροδρόμιο Χίθροου του δυτικού Λονδίνου, το απόγευμα της Παρασκευής.

Οι Αρχές του αεροδρομίου προχώρησαν σε εκκένωση του τέρμιναλ 2, μετά από εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου, έλεγε η αρχική ανακοίνωση από τα μεγάφωνα.

Στη συνέχεια, όπως έγινε γνωστό από τη διεύθυνση του αεροδρομίου, το εν λόγω αντικείμενο είναι μία βαλίτσα που κάποιος άφησε χωρίς επίβλεψη. Αυτό θορύβησε τους ιθύνοντες και έτσι απεστάλη ειδικό συνεργείο για να εξακριβώσει αν πρόκειται για βόμβα ή ΄για κάποιον αφηρημένο επιβάτη.

