Τραμπ: Δεν θα παρευρεθώ στην ορκωμοσία Μπάιντεν

Ο απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, βαριά τραυματισμένος πολιτικά από την εισβολή οπαδών του στο Καπιτώλιο την Τετάρτη, ανακοίνωσε μέσω Twitter ότι δεν πρόκειται να παρευρεθεί στην ορκωμοσία του διαδόχου του, εκλεγμένου προέδρου της χώρας Τζο Μπάιντεν, ο οποίος αναλαμβάνει αρχηγός του κράτους στις 20 Ιανουαρίου.

"Προς όλους όσοι με έχουν ρωτήσει, δεν θα παρευρεθώ στην τελετή ορκωμοσίας της 20ης Ιανουαρίου", έγραψε ο Τραμπ, μία ημέρα αφότου συναίνεσε τελικώς στο ότι θα παραδώσει την προεδρία.

To all of those who have asked, I will not be going to the Inauguration on January 20th.