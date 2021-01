ΗΠΑ: Γερουσιαστής δηλώνει πως οι εισβολείς στο Καπιτώλιο λεηλάτησαν το γραφείο του

Ο Αμερικανός γερουσιαστής Τζεφ Μέρκλεϊ κατήγγειλε πως οι διαδηλωτές, υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ που εισέβαλαν χθες στο Καπιτώλιο, λεηλάτησαν το γραφείο του και έκλεψαν έναν φορητό υπολογιστή.

Σε ένα βίντεο που ανήρτησε στο twitter ο Δημοκρατικός γερουσιαστής από το Όρεγκον έδειξε εικόνες από το γραφείο του διαλυμένο, με ντουλάπια ανοιγμένα, αρχεία σκορπισμένα, και ένα αποτσίγαρο.

"Έκλεψαν τον φορητό υπολογιστή που βρισκόταν στο τραπέζι", είπε, καθώς η κάμερα έδειχνε ένα άδειο γραφείο.

Οι ανησυχίες αναφορικά με την ακεραιότητα ψηφιακών πληροφοριών που διατηρούν βουλευτές στο Καπιτώλιο αυξάνονται, καθώς οι δυνάμεις επιβολής του νόμου κάνουν αποτίμηση των ζημιών που προκλήθηκαν από την εισβολή οπαδών του απερχόμενου προέδρου των ΗΠΑ.

The trail of destruction and looting. What happened today was an assault by the domestic terrorists who stormed the Capitol, but it was also an assault on our constitution.

