Τραμπ: Αυτό ήταν το 1ο βήμα για να κάνουμε την Αμερική μεγάλη ξανά - Δεσμεύεται για ομαλή μετάβαση εξουσίας

Αφού πρωτίστως κάλεσε τους οπαδούς του στην Ουάσινγκτον, υποκινώντας τα επεισόδια και την εισβολή τους στο Καπιτώλιο, ενέργειες οι οποίες κόστισαν 4 ανθρώπινες ζωές , αφού προκάλεσε μία άνευ προηγουμένου κρίση, διευρύνοντας το χάσμα μεταξύ των Αμερικανών ψηφοφόρων, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε να δηλώσει, για πρώτη φορά δημόσια, ότι θα αποχωρήσει από το αξίωμά του στις 20 Ιανουαρίου.

Άμα τη ανακοινώσει της επικύρωσης από το Κογκρέσο , της εκλογής Μπάιντεν στην προεδρία της χώρας, ο Τραμπ δεσμεύτηκε για μια ομαλή μεταβίβαση εξουσίας, σύμφωνα με ανακοίνωση στον λογαριασμό του εκπροσώπου του Λευκού Οίκου στο Twitter.

"Παρόλο που διαφωνώ απόλυτα με το αποτέλεσμα των εκλογών και τα γεγονότα με επιβεβαιώνουν, ωστόσο, θα υπάρξει μια ομαλή μετάβαση στις 20 Ιανουαρίου", δήλωσε ο Τραμπ, επαναλαμβάνοντας τους ψευδείς ισχυρισμούς που έκανε κατά τους τελευταίους δύο μήνες.

"Πάντα έλεγα ότι θα συνεχίζαμε τον αγώνα μας για να διασφαλίσουμε ότι θα μετρηθούν μόνο οι νόμιμες ψήφοι. Ενώ αυτό αντιπροσωπεύει το τέλος της ενδοξότερης πρώτης τετραετίας στην προεδρική ιστορία, είναι μόνο η αρχή του αγώνα μας για να κάνουμε την Αμερική μεγάλη ξανά".

Statement by President Donald J. Trump on the Electoral Certification:



"Even though I totally disagree with the outcome of the election, and the facts bear me out, nevertheless there will be an orderly transition on January 20th. I have always said we would continue our...