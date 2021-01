Πομπέο: Απαράδεκτη η εισβολή στο Καπιτώλιο

"Απαράδεκτη" χαρακτηρίζει ο Μάικ Πομπέο την εισβολή στο Καπιτώλιο, παίρνοντας με αυτόν τον τρόπο αποστάσεις από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στο twitter "Η ανομία και οι ταραχές - εδώ ή οπουδήποτε στον κόσμο- ήταν ανέκαθεν απαράδεκτες. Εχω ταξιδέψει σε πολλές χώρες και πάντα στήριζα το δικαίωμα των ανθρώπων να διαμαρτύρονται ειρηνικά για τα πιστεύω τους.

The storming of the U.S. Capitol today is unacceptable. Lawlessness and rioting -- here or around the world -- is always unacceptable. I have travelled to many countries and always support the right of every human being to protest peacefully for their beliefs and their causes.