Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Πιστεύω στη δύναμη των θεσμών και της δημοκρατίας των ΗΠΑ

"Πιστεύω στη δύναμη των θεσμών και της δημοκρατίας των ΗΠΑ" τόνισε η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και σημείωσε ότι "η ειρηνική μετάβαση της εξουσίας βρίσκεται στον πυρήνα. Ο Τζο Μπάιντεν κέρδισε τις εκλογές".

"Ανυπομονώ να συνεργαστώ μαζί του ως τον επόμενο Πρόεδρο των ΗΠΑ" κατέληξε.

I believe in the strength of US institutions and democracy. Peaceful transition of power is at the core. @JoeBiden won the election.



I look forward to working with him as the next President of the USA. https://t.co/2G1sUeRH4U