Υποστηρικτές του Τραμπ εισέβαλαν στο Καπιτώλιο -πυροβολήθηκε γυναίκα

Σε κρίσιμη κατάσταση βρίσκεται η υγεία μιας γυναίκας αφού πυροβολήθηκε στο στήθος στο Καπιτώλιο, μεταδίδει το CNN.

Διακόπηκε η συνεδρίαση στο αμερικανικό Κογκρέσο μετά την εισβολή στο Καπιτώλιο διαδηλωτών-οπαδών του Τραμπ.

Οι διαδηλωτές παραβίασαν οδοφράγματα ασφαλείας περιμετρικά του Καπιτωλίου, ανέβηκαν στην κατασκευή που τοποθετήθηκε για την ορκωμοσία του Μπάιντεν, δήλωσαν αυτόπτες μάρτυρες στο Reuters.

Η δήμαρχος της Ουάσινγκτον διέταξε σήμερα απαγόρευση κυκλοφορίας στις 18.00 τοπική ώρα (01.00 της Πέμπτης, ώρα Ελλάδας) στην ομοσπονδιακή πρωτεύουσα, που βρίσκεται αντιμέτωπη με βίαιες διαδηλώσεις οπαδών του Ρεπουμπλικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, την ημέρα που επρόκειτο να επικυρωθεί η νίκη του Δημοκρατικού αντιπάλου του Τζον Μπάιντεν.

Η απαγόρευση της κυκλοφορίας θα διαρκέσει έως τις 6.00 το πρωί της Πέμπτης (13.00 ώρα Ελλάδος), ανακοίνωσε η δήμαρχος Μιούριελ Μπάουζερ μέσω Twitter, διευκρινίζοντας ότι εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στις υπηρεσίες πρώτης γραμμής καθώς και οι δημοσιογράφοι.

Just evacuated my office in Cannon due to a nearby threat. Now we’re seeing protesters assaulting Capitol Police.



This is wrong. This is not who we are. I’m heartbroken for our nation today. pic.twitter.com/jC9P0YfSLQ