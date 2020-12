Η Amazon εξαγοράζει την εταιρεία podcasting Wonderly

Η Amazon ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι θα προχωρήσει στην εξαγορά της εταιρείας παραγωγής ψηφιακού ηχητικού περιεχομένου (podcast), σε μια κίνηση που έχει στόχο να ενισχύσει το χαρτοφυλάκιό της στον χώρο του πρωτότυπου ηχητικού περιεχομένου.

Με βάση τη συμφωνία, η Wondery θα ενταχθεί στην Amazon Music, την εταιρεία ροής μουσικού περιεχομένου του γίγαντα ηλεκτρονικού εμπορίου. Η Amazon Music, εξάλλου, πρόσθεσε τον Σεπτέμβριο στην πλατφόρμα της τη δυνατότητα podcasts, επιδιώκοντας να ενισχύσει το μερίδιό της στην ολοένα και πιο ανταγωνιστική αγορά podcasting, όπου η Spotify, η Apple και άλλες εταιρείες έχουν προβάδισμα.

Οι όροι της συμφωνίας δεν αποκαλύφθηκαν, ενώ όπως αναφέρει το CNBC, ο εκπρόσωπος της Amazon αρνήθηκε να σχολιάσει, όπως και η Wondery.

Η Wondery, που ιδρύθηκε το 2016, έχει δημιουργήσει ορισμένα από τα πιο δημοφιλή podcasts τα τελευταία χρόνια, όπως οι αστυνομικές σειρές "Dirty John", "Dr. Death" και" Over My Dead Body", που βασίζονται σε αληθινά γεγονότα. Η εταιρεία παραγωγής και διανομής ψηφιακού ηχητικού περιεχομένου αναφέρει ότι έχει περισσότερους από 10 εκατομμύρια μοναδικούς ακροατές κάθε μήνα.

Η συμφωνία έρχεται σε μια περίοδο που η Spotify, η Apple και άλλες εταιρείες συνεχίζουν να διαγκωνίζονται για το ποιος θα κυριαρχήσει στην αγορά του podcasting. Η Amazon, η Apple και η Spotify προσπαθούν όλες να εμπλουτίσουμε με podcasts στις υπηρεσίες ροής περιεχομένου τους, καθώς το podcasting έχει εξελιχθεί στον δημοφιλέστερο τρόπο αρκόασης μουσικής, ενώ τους επιτρέπει παράλληλα να διαφοροποιήσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους με τα πρωτότυπα podcasts.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Amazon, πέρα από την Amazon Music, έχει παρουσία στο χώρο του ηχητικού περιεχομένου και μέσω της υπηρεσίας Audible, η οποία φιλοξενεί ηχητικά βιβλία και podcasts. Η υπηρεσία έχει επεκτείνει το αρχικό ηχητικό περιεχόμενό της τα τελευταία χρόνια, ενώ έχει διευρύνει και τη γκάμα των δωρεάν podcasts που φιλοξενεί, όπως αυτά των δημοφιλών εκπομπών "This American Life", "Pod Save America" ​​και "You Wrong About".