Οι πρεσβευτές της ΕΕ ενέκριναν την προσωρινή εφαρμογή της εμπορικής συμφωνίας με Βρετανία

Οι πρεσβευτές των κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες ενέκριναν τη Δευτέρα την προσωρινή εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2021 της εμπορικής συμφωνίας στην οποία κατέληξαν την προηγούμενη εβδομάδα η ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο.

"Οι πρεσβευτές της ΕΕ ενέκριναν ομόφωνα την προσωρινή εφαρμογή της Συμφωνίας Εμπορίου και Συνεργασίας ΕΕ-ΗΒ από την 1η Ιανουαρίου 2021", ανακοίνωσε μέσω Twitter ο εκπρόσωπος της γερμανικής Προεδρίας της ΕΕ Σεμπαστιάν Φίσερ.

‼️Green light for #BrexitDeal: EU Ambassadors have unanimously approved the provisional application of the EU-UK Trade and Cooperation Agreement as of January 1, 2021.



👉 Next step: Final adoption by use of written procedure. Deadline: Tomorrow, 15.00 hours. #TCA #COREPER 🇪🇺🇬🇧