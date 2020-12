Νεκρός ο 39χρονος CEO της Yoozoo Games, Λιν Κι - Δηλητηρίαση υποπτεύονται οι κινεζικές αρχές

Ο Λιν Κι, CEO της κινεζικής εταιρείας video games, Yoozoo Games, έφυγε από τη ζωή στα 39 του χρόνια, με τις αρχές της Σαγκάης να ερευνούν πιθανή δηλητηρίαση του.

Η Yoozoo ανακοίνωσε ότι ο ιδρυτής της, Λιν, που ήταν επίσης πρόεδρος του Δ.Σ. της και βασικός μετοχός της, πέθανε την Παρασκευή, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τα αίτια του θανάτου του.

Είχε εισαχθεί πρόσφατα στο νοσοκομείο λόγω αδιαθεσίας και η κατάστασή του κρινόταν "σταθερή", όπως αναφερόταν σε ανακοίνωση προ δύο ημερών, σημειώνει το πρακτορείο Bloomberg.

Η αστυνομία της Σαγκάης είχε ανακοινώσει μέσω ανάρτησής της σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης στις 23 Δεκεμβρίου ότι 39χρονος άνδρας με το επώνυμο Λιν είχε κατά τα φαινόμενα δηλητηριαστεί και ότι ένας ύποπτος κρατείτο, στο πλαίσιο έρευνας.

Η Yoozoo, γνωστή και ως Youzu Interactive, έχει εκδώσει video games όπως το "Game of Thrones: Winter Is Coming.” Τον Σεπτέμβριο, έφτασε συμφωνία με την Netflix για την προσαρμογή του μυθιστορήματος επιστημονικής φαντασίας "The Three-Body Problem" σε σειρά της πλατφόρμας.

Η Yoozoo ανακοίνωσε ότι η εταιρεία θα συνεχίσει κανονικά τη δραστηριότητά της και αναζητεί τον διάδοχο του Λιν στην ηγεσία της.