Το ελπιδοφόρο ταξίδι των εμβολίων στην Ευρώπη: Ξεκίνησαν τα φορτηγά για τις 27 χώρες

Στο δρόμο για τις χώρες προορισμού τους βρίσκονται τα εμβόλια της Pfizer που αγόρασε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αφού συσκευαστούν προσεκτικά, και κατανεμηθούν οι παρτίδες του πρόσφατα εγκεκριμένου εμβολίου για τον κορονοϊό αποστέλλονται στις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Κομισιόν με ένα tweet και ένα βίντεο που δείχνει τα εμβόλια της Pfizer να συσκευάζονται γράφοντας:

Αυτά τα εμβόλια θα φτάσουν σύντομα στον προορισμό τους για χρήση κατά τη διάρκεια των #EUVaccinationDays στις 27, 28 και 29 Δεκεμβρίου.

