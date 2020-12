Ένοπλος σε κατάστημα Walmart στο Τενεσί: Τρία άτομα υπό κράτηση

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 23:59

Συναγερμός έχει σημάνει στο Τενεσί στις ΗΠΑ, ύστερα από πληροφορίες για ένοπλο σε πολυκατάστημα Walmart.

Όπως μετέδωσε τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός, ο ένοπλος πυροβόλησε.

Οι δυνάμεις της αστυνομίας και ένα ελικόπτερο είναι σε αναμονή εντολών, αναφέρουν τοπικές ειδησεογραφικές ιστοσελίδες. Βίντεο δείχνουν πλήθος δυνάμεων ασφαλείας έξω από το σημείο.

JUST IN - Incident at a Walmart in #Sevierville, Tennessee. They have two people detained. pic.twitter.com/y9r6Ay68nP