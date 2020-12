Έρευνες ανοιχτά της Αττάλειας μέχρι τις 15 Ιουνίου θα κάνει το Ορούτς Ρέις

Υπό τουρκική ρητορική ότι η χώρα είναι έτοιμη για διερευνητικές με την Ελλάδα, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έδωσε εντολή για νέες περιπέτειες για το Oruc Reis και μάλιστα διαρκείας.

Η Ωκεανογραφική Υπηρεσία της Αττάλειας εξέδωσε Navtex για έρευνες του Oruc Reis και των συνοδευτικών του Ataman και Cengiz Han, με ισχύ από τις 22 Δεκεμβρίου ως την 15η Ιουνίου του 2021 και αφορά σε έρευνες στη θαλάσσια περιοχή της Αττάλειας, σε τουρκική όμως υφαλοκρηπίδα.

Η τουρκική Navtex:

TURNHOS N/W : 1610/20

MEDITERRANEAN SEA

1. SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUÇREİS, ATAMAN AND CENGİZHAN FROM 222101Z DEC 20 TO 152059Z JUN 21 IN AREA BOUNDED BY;

36 27.43 N - 030 34.37 E

35 53.85 N - 031 03.72 E

36 16.17 N - 031 38.63 E

36 47.82 N - 031 10.38 E

6 NM BERTH REQUESTED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 152059Z JUN 21.