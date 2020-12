Πίεση Μπάιντεν στην ΕΕ να μην ολοκληρώσει τη συμφωνία για τις επενδύσεις με την Κίνα

Έντονη πίεση ασκεί το επιτελείο του εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν στην Ευρωπαϊκή Ένωση να μην ολοκληρώσει, τουλάχιστον προς το παρόν, τη συμφωνία με την Κίνα για τις επενδύσεις, καθώς διευρύνεται διεθνώς η αντίθεση σε κάθε συμφωνία με το Πεκίνο που δεν θα το εξαναγκάζει να αντιμετωπίσει το ζήτημα της καταναγκαστικής εργασίας.

Ο Τζέικ Σάλιβαν, σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα στις 20 Ιανουαρίου 2021, αναφέρθηκε στο θέμα μέσω Twitter, καλώντας τους Ευρωπαίους εταίρους της Ουάσινγκτον "να συζητήσουν μαζί μας για τις κοινές μας ανησυχίες όσον αφορά τις οικονομικές πρακτικές της Κίνας".

The Biden-Harris administration would welcome early consultations with our European partners on our common concerns about China's economic practices. https://t.co/J4LVEZhEld

Η ΕΕ επιθυνεί μια Συμπεριληπτική Συμφωνία για τις Επενδύσεις να ανοίξει την αγορά της Κίνας για τους Ευρωπαίους επενδυτές και να εξαλείψει τις προτιμησιακές πρακτικές, ωστόσο οι επικριτές του σχεδίου σημειώνουν ότι, αντίθετα με αυτή τη στόχευση, θα ανταμείψει το Πεκίνο με προνομιακή πρόσβαση στις ευρωπαϊκές αγορές, σε μια περίοδο που το κινεζικό καθεστώς συντρίβει κάθε αντικαθεστωτική φωνή στην επικράτειά του, από το Χονγκ Κονγκ μέχρι την περιοχή όπου ζει η μουσουλμανική μειονότητα της Κίνας, στο Σινγιάνγκ.

Μια τέτοια συμφωνία θα αποτελούσε "συμβολική νίκη" για την Κίνα και θα έκανε δυσκολότερη μια διατλαντική εντότητα απέναντι στην Κίνα, σύμφωνα με τον Μίκο Χουοτάρι του Mercator Institute for China Studies, με έδρα το Βερολίνο.

Βρυξέλλες και Πεκίνο έχουν θέσει όριο για υπογραφή της συμφωνίας το τέλος του έτους, ωστόσο οι διαπραγματεύσεις ενδέχεται να "κολλήσουν" εάν η Κίνα δεν αποδεχθεί ορισμένες απαιτήσεις - κλειδί της ΕΕ σχετικά με τις πρακτικές της έναντι του εργατικού της δυναμικού. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε στις 17 Δεκεμβρίου ψήφισμα με το οποίο καταδικάζεται η καταναγκαστική εργασία στο Σινγιάνγκ και κάλεσε την Ένωση να εισαγάγει στη συμφωνία δέσμευση για απαγόρευση ανάλογων πρακτικών, όπως προβλέπουν οι διεθνείς συμβάσεις.

Εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Κίνας αρνήθηκε ότι υπάρχει "αυτό που αποκαλείται καταναγκαστική εργασία στο Σινγιάνγκ", όπως μεταδίδει το πρακτορείο Bloomberg. "Η σχετική κατηγορία είναι εντελώς αβάσιμη. Αποτελεί προσβολή και συκοφαντία ενάντια στις αρχές της επαρχίας Σινγιάνγκ και στην κινεζική πλευρά στο σύνολό της", σημείωσε ο κ. Γουάνγκ.

Ο Μπέρντ Λάνγκε, Γερμανός σοσιαλδημοκράτης ευρωβουλευτής και επικεφαλής της Επιτροπής Εμπορίου του σώματος, τόνισε ότι η προσέγγιση προς μια συμφωνία παρά τις ανησυχίες για τις πρακτικές της Κίνας είναι "ξεκάθαρα ανησυχητική".

"Η εμπορική πολιτική δεν ασκείται εν κενώ", σημείωσε. "Το πώς θα αντιμετωπιστεί το ζήτημα των καταναγκαστικών έργων θα κρίνει την τύχη της συμφωνίας", κατέληξε ο Γερμανός πολιτικός.

Trade policy does not take place in a vacuum - how the question of forced labour is addressed in the CAI will determine the agreement's fate. @EP_Trade will judge the CAI based on the final text & we will take our time to do so.