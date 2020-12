ΗΠΑ: Ο Τραμπ λέει ότι δεν έχει καμία εμπλοκή στην ενδεχόμενη άσκηση δίωξης σε βάρος του υιού Μπάιντεν

Ο απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε σήμερα ότι "δεν έχει καμία εμπλοκή" με την ενδεχόμενη άσκηση δίωξης, με την κατηγορία της φοροδιαφυγής, σε βάρος του Χάντερ Μπάιντεν, του γιου του Δημοκρατικού εκλεγμένου προέδρου Τζο Μπάιντεν.

Με ανάρτησή του στο Twitter, ο Τραμπ τόνισε ότι δεν έχει καμία σχέση με οποιαδήποτε ποινική έρευνα για τον Χάντερ Μπάιντεν ή την οικογένεια Μπάιντεν. Σύμφωνα με μια πηγή που έχει γνώση της υπόθεσης, ο Ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας εξέταζε το ενδεχόμενο να διορίσει έναν ειδικό εισαγγελέα για να ερευνήσει τις δραστηριότητες του Χάντερ Μπάιντεν. Επίσης, όπως ανέφεραν πολλά αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, θα ήθελε να διοριστεί και ένας δεύτερος ειδικός εισαγγελέας για να ερευνήσει τις καταγγελίες του περί εκλογικής απάτης, για τις οποίες δεν έχουν βρεθεί αποδείξεις μέχρι στιγμής.

I have NOTHING to do with the potential prosecution of Hunter Biden, or the Biden family. It is just more Fake News. Actually, I find it very sad to watch!