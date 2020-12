Μπαρνιέ: "Βλέπει" πρόοδο στις συνομιλίες για το Brexit, αλλά προειδοποιεί ότι υπάρχουν ακόμη εμπόδια

Ο επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Brexit, Μισέλ Μπαρνιέ, δήλωσε ότι οι εμπορικές συνομιλίες με το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν σημειώσει ικανοποιητική πρόοδο, αλλά προειδοποίησε ότι "τα τελευταία εμπόδια παραμένουν".

"Θα υπογράψουμε μόνο μια συμφωνία που προστατεύει τα δικαιώματα και τις αρχές της ΕΕ”, έγραψε στο Twitter ο Μπαρνιέ την ώρα που οι διαπραγματευτικές ομάδες των δύο πλευρών ετοιμάζονται για την τελική μάχη επί των αλιευτικών δικαιωμάτων, με τους αξιωματούχους να είναι επιφυλακτικά αισιόδοξοι για μια συμφωνία εντός των επόμενων ημερών.

In this final stretch of talks, transparency & unity are important as ever: Debriefed @Europarl_EN Conference of Presidents this morning on 🇪🇺🇬🇧 negotiations. Good progress, but last stumbling blocks remain. We will only sign a deal protecting EU interests & principles. pic.twitter.com/L25PWCKYAG

Η εστίαση στο θέμα των αλιευτικών δικαιωμάτων, σύμφωνα με το Bloomberg, αποτελεί σημάδι ότι οι δύο πλευρές ενδεχομένως να έχουν επιλύσει σε μεγάλο βαθμό τις διαφορές τους για το άλλο μεγάλο "αγκάθι” μιας επικείμενης συμφωνίας: τους όρους ίσου ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις.

Ωστόσο, ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Μάνφρεντ Βέμπερ προειδοποίησε την Πέμπτη ότι εάν δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία έως την Κυριακή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θα πρέπει να την εγκρίνει, καθώς -όπως τόνισε- δεν θα έχει στη διάθεσή του τον απαραίτητο χρόνο ώστε να την εξετάσει προσεκτικά.

"Η συμφωνία είναι πολύ σημαντική για να βιαστούμε", έγραψε στο Twitter ο επικεφαλής του ΕΛΚ. "Οφείλουμε στους ανθρώπους και τις επιχειρήσεις στις περιφέρειες που θα επηρεαστούν σε μεγάλο βαθμό από το Brexit να εξετάσουμε προσεκτικά τη συμφωνία. Μετά την Κυριακή, δεν πιστεύουμε ότι αυτό θα είναι πια εφικτό".

I have proposed to @Europarl_en leadership this morning that we should only approve a #Brexit agreement if we get it until this Sunday. After that we cannot reasonably scrutinize the deal before the end of the year. The agreement is too important to rush through Parliament. 1/2 pic.twitter.com/NjUJfTd1Ar