Στους Milwaukee Bucks για άλλα πέντε χρόνια ο Γιάννης Αντετοκούνμπο

Την επέκταση του συμβολαίου του με τους Milwaukee Bucks για τουλάχιστον άλλες πέντε σεζόν ανακοίνωσε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, όπως μεταδίδουν ξένα πρακτορεία.

Θα έχω την τύχη να είμαι μέρος των Milwaukee Bucks για τα επόμενα πέντε χρόνια, ανακοίνωσε μέσω του λογαριασμού του στο Twitter ο δύο φορές αναδειχθείς ως πολυτιμότερος παίκτης του NBA (MVP).

Αν και ο Αντετοκούνμπο δεν έδωσε λεπτομέρειες για τους όρους της συμφωνίας, ξένα πρακτορεία τοποθετούν την αξία του πενταετούς συμβολαίου στα $228 εκατ.

"Αυτό είναι το σπίτι, αυτή είναι η πόλη μου", αναφέρει στο μήνυμα του ο Γιάννης και προσθέτει: "Είμαι ευλογημένος που θα μπορέσω να είμαι μέρος των Milwaukee Bucks για τα επόμενα πέντε χρόνια. Ας κάνουμε αυτά τα χρόνια να μετρήσουν. Το σόου συνεχίζεται..."

