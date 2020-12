Απειλές από το τουρκικό ΥΠΕΞ: "Ολέθριο λάθος" οι κυρώσεις - Θα ανταποδώσουμε

Με αντίποινα απειλεί τις ΗΠΑ η Άγκυρα για το "ολέθριο λάθος" των "άδικων" αμερικανικών κυρώσεων λόγω των S-400

Η Τουρκία καταδίκασε ως "σημαντικό λάθος" τις κυρώσεις των ΗΠΑ για την αγορά και απόκτηση ρωσικών αντιπυραυλικών συστημάτων S-400 και διεμήνυσε ότι θα προβεί σε αντίποινα, αφού είχε καλέσει επανειλημμένα την Ουάσινγκτον να επιλυθεί το ζήτημα μέσω διαλόγου και της διπλωματικής οδού.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ:

"Το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας "καταδικάζει και απορρίπτει την απόφαση των ΗΠΑ να επιβάλουν κυρώσεις κατά της χώρας για την απόκτηση του ρωσικού συστήματος των S-400.

Οι συνθήκες που οδήγησαν την Τουρκία στην απόκτηση του συστήματος των S-400 είναι γνωστές. Ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ είχε παραδεχτεί σε πολλές περιπτώσεις ότι η αγορά αυτή της Τουρκίας ήταν δικαιολογημένη.

Οι ισχυρισμοί των ΗΠΑ ότι το σύστημα των S-400 θα θέσει σε κίνδυνο τα συστήματα του NATO δεν έχουν καμία τεχνική αξία. Επιπλέον, η Τουρκία έχει επανειλημμένως προτείνει να διευθετήσει το θέμα με αντικειμενικό, ρεαλιστικό και πολιτικά αμερόληπτο τρόπο μέσω μιας Ομάδας Εργασίας με τη συμμετοχή του NATO.

Σε αυτό το πλαίσιο, η απόφαση των ΗΠΑ να προσφύγει σε μονομερείς κυρώσεις, αρνούμενες να αποδεχτούν την πρόταση μας για επίλυση του θέματος μέσω του διαλόγου και της διπλωματίας όπως θα αντιστοιχούσε σε δύο συμμάχους, είναι τελείως παράλογη.

Η Τουρκία θα αναλάβει όλα τα αναγκαία βήματα κατά αυτής της απόφασης, η οποία θα επηρεάσει αρνητικά τις σχέσεις μας και θα επιβάλει αντίποινα σε χρόνο και με τρόπο που θα θεωρήσει κατάλληλο. Η Τουρκία ποτέ δεν θα αποφύγει την ανάληψη των κατάλληλων μέτρων για να διασφαλίσει την εθνική της ασφάλεια.

Σε αυτό το πλαίσιο, καλούμε τις ΗΠΑ να επανεξετάσουν την άδικη αυτή απόφαση όπως ανακοινώθηκε σήμερα και να διορθώσουν το ολέθριο αυτό σφάλμα το συντομότερο δυνατό, με έμφαση και πάλι στο γεγονός ότι η Τουρκία παραμένει έτοιμη να αντιμετωπίσει το θέμα αυτό μέσω του διαλόγου και της διπλωματίας σύμφωνα και με το πνεύμα της Συμμαχίας".

Press Release Regarding the U.S. Decision to Impose Sanctions Against Turkey https://t.co/t7RSTdu81y pic.twitter.com/knfDxxQet4