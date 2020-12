Σε νοσοκόμα το πρώτο εμβόλιο κατά της Covid-19 στη Νέα Υόρκη

Η πρώτη δόση του εμβολίου κατά του κορανοϊού στη Νέα Υόρκη δόθηκε σε μία εργαζόμενη στον τομέα Υγείας.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το Fox, η συγκεκριμένη γυναίκα πέρασε τους τελευταίους 10 μήνες δουλεύοντας στην πρώτη γραμμή, καθώς η επιδημία εξαπλωθηκε σε όλη την πολιτεία.

A critical care nurse is the first New Yorker to receive the Pfizer COVID-19 vaccine outside of a clinical trial. pic.twitter.com/lBxtSE6w7R