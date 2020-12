"Έπεσε" το Gmail της Google - Προβλήματα σε παγκόσμια κλίμακα και με το Youtube

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 14.29

Χρήστες του Gmail ανά τον κόσμο αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα πρόσβασης στη συγκεκριμένη εφαρμογή της Google για email, καθώς και με άλλες εφαρμογές της εταιρείας.

Στους λογαριασμούς εμφανίζονται μηνύματα για βλάβη (error) όταν προσπαθούν να ανανεώσουν τη σελίδα τους ή να εισέλθουν σε αυτήν, ενώ πέραν του Gmail το ίδιο ισχύει και για την εφαρμογή Goole Docs, αλλά και άλλες υπηρεσίες.

Ο ιστότοπος DownDetector άρχισε να εντοπίζει σχετικά προβλήματα στις 10 το πρωί ώρα Ελλάδος, ωστόσο η κατάσταση επιδεινώθηκε λίγο μετά τη 1 το μεσήμερι.

Προβλήματα αναφέρονται στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην ηπειρωτική Ευρώπη, ενώ έχει καταγραφεί δυσλειτουργία και της πλατφόρμας της Google για video, YouTube.

Μέχρι στιγμής, η Google δεν έχει προβεί σε κάποιο σχόλιο για το θέμα, ωστόσο η ομάδα διαχείρισης του YouTube προχώρησε ανάρτηση στο Twitter, σημειώνοντας ότι ερευνά το ζήτημα και θα ενημερώσει σύντομα τους χρήστες.

We are aware that many of you are having issues accessing YouTube right now – our team is aware and looking into it. We'll update you here as soon as we have more news.