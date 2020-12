Νέα πρόκληση Ερντογάν μετά τη "χλιαρή" Σύνοδο Κορυφής: Ζητά αποστρατικοποίηση 6 νησιών

Λίγες ώρες μόνο μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου Κορυφής των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου για μια ακόμη φορά δίστασαν να αναλάβουν δράση για να σταματήσουν την προκλητική στρατηγική της Άγκυρας, η Τουρκία προκαλεί εκ νέου.

Με νέες Navtex η Τουρκία καλεί σε αποστρατικοποίηση έξι νησιών του Αιγαίου και συγκεκριμένα της Σαμοθράκης, της Λήμνου, της Χίου, της Σάμου, της Τήλου και της Χάλκης.

Όπως αναφέρεται στις Navtex, παραβιάζονται τόσο η Συνθήκη της Λωζάνης, την οποία, πάντως, ο Tούρκος πρόεδρος έχει ζητήσει την αναθεώρησή της, όσο και τη Συνθήκη των Παρισίων.

TURNHOS N/W : 1542/20 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 13-12-2020 19:27)

TURNHOS N/W : 1542/20

AEGEAN SEA

1. NAVTEX MESSAGE NUMBER HA82-773-20 IS VIOLATION OF DEMILITARIZED STATUS OF PISCOPIS (TILOS) AND CALKI ISLANDS SET BY THE 1947 PARIS PEACE TREATY.

2. CANCEL THIS MESSAGE 141100Z DEC 20.

TURNHOS N/W : 1541/20 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 13-12-2020 19:26)

TURNHOS N/W : 1541/20

AEGEAN SEA

1. NAVTEX MESSAGE NUMBERS LA71-264/20 AND HA81-772/20 ARE THE VIOLATION OF DEMILITARIZED STATUS OF CHIOS AND SAMOS ISLANDS SET BY THE 1923 LAUSANNE PEACE TREATY.

2. CANCEL THIS MESSAGE 141100Z DEC 20.

TURNHOS N/W : 1540/20 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 13-12-2020 19:24)

TURNHOS N/W : 1540/20

AEGEAN SEA

1. NAVTEX MESSAGE NUMBER LA72-265/20 IS A VIOLATION OF DEMILITARIZED STATUS OF SEMOTHRACE AND LEMNOS (LIMNOS) ISLANDS SET BY THE 1923 LAUSANNE PEACE TREATY.

2. THE AREA PROMULGATED BY MESSAGE NUMBER LA72-265/20 OVERLAPS WITH THE AREA RESERVED FOR TURKISH NAVY FIRING ACTIVITIES AND WHICH WAS RELEASED BY IZMIR TURK RADIO MESSAGE NUMBER IA12-0033/20 PRIOR TO MESSAGE NUMBER LA72-265/20.

3. THE MESSAGE NUMBER IA11-0032/20 RELEASED BY IZMIR TURK RADIO FOR TURKISH NAVY FIRING ACTIVITIES IS VALID AND EFFECTIVE.

4. THIS MESSAGE IS RELEASED FOR THE SAFETY OF NAVIGATION.

5. CANCEL THIS MESSAGE 151100Z DEC 20.