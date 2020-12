Σύνοδος Κορυφής: "Λευκός καπνός" για Ταμείο Ανάκαμψης και Προϋπολογισμό ΕΕ - Συμφωνία ανακοίνωσε ο Μισέλ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 20.29

Την επίτευξη συμφωνίας για τον Προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2021-2027) και το Ταμείο Ανάκαμψης, αθροιστικού όγκου 1,8 τρισ. ευρώ στη Σύνοδο Κορυφής των 27 ηγετών των κρατών-μελών της ΕΕ ανακοίνωσε πριν από λίγο, μέσω Twitter, o πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ.

"Συμφωνία για τον Προϋπολογισμό και το Ταμείο Ανάκαμψης. Τώρα μπορούμε να αρχίσουμε την εφαρμογή τους και να αναστηλώσουμε τις οικονομίες μας.

Το ιστορικό πακέτο ανάκαμψης θα δώσει ώθηση τόσο στην πράσινη όσο και στην ψηφιακή μας μετάβαση", ανέφερε ο πρόεδρος του Συμβουλίου της ΕΕ.

Deal on the #MFF and Recovery Package #NGEU



Now we can start with the implementation and build back our economies.



Our landmark recovery package will drive forward our green & digital transitions. #EUCO