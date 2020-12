Brexit: Χωρίς συμφωνία αποχώρησε ο Τζόνσον από τις Βρυξέλλες -Θα συνεχιστούν την Κυριακή οι συζητήσεις

Χωρίς συμφωνία έληξε η συνάντηση του Μπόρις Τζόνσον με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν.

΄Ένας εκπρόσωπος δήλωσε, σύμφωνα με το ΒΒC, ότι "παραμένουν πολύ μεγάλα κενά", αλλά οι συνομιλίες θα συνεχιστούν, την Κυριακή σχετικά με το εάν μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία.

"Είχαμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση σε εκκρεμή ζητήματα. Καταλαβαίνουμε τις θέσεις του άλλου. Eίμαστε όμως "μακριά". Οι ομάδες θα πρέπει να επανασυνδεθούν αμέσως για να προσπαθήσουν να επιλύσουν αυτά τα ζητήματα. Θα λάβουμε απόφαση μέχρι το τέλος του Σαββατοκύριακου", έγραψε η επικεφαλής της Ε.Ε. στον λογαριασμό της στο Twitter.



We had a lively & interesting discussion on the state of play on outstanding issues.



We understand each other’s positions. They remain far apart.



The teams should immediately reconvene to try to resolve these issues. We will come to a decision by the end of the weekend. pic.twitter.com/jG0Mfg35YX