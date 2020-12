Politico: Αυτοί είναι οι 28 πιο ισχυροί Ευρωπαίοι για το 2021- "Κακός γείτονας" ο Ερντογάν

Την ετήσια κατάταξη με τους πιο ισχυρούς ανθρώπους στην Ευρώπη για το 2021 επιλέγει το POLITICO, το οποίο αναφέρεται σε ένα έτος που θα ξεκινήσει με την έναρξη των εμβολίων κορονοϊού και την επίσημη αποχώρηση από τον Λευκό Οίκο του Ντόναλντ Τραμπ, όπως μεταδίδει το thetoc.gr.

Σύμφωνα με το POLITICO και οι δύο εξελίξεις σημαίνουν ότι οι κορυφαίοι ηγέτες της Ευρώπης πρέπει να κάνουν μια επιλογή: να επιστρέψουν στον τακτικό προγραμματισμό τους ή να εκμεταλλευτούν την αναταραχή για να μεταμορφώσουν τον ρόλο της Ηπείρου στον κόσμο.

Το προηγούμενο έτος έδειξε πόσο αδύναμοι είναι οι ηγέτες της Ευρώπης - κανένας δεν έχει σπάσει πραγματικά τον κώδικα για τη διαχείριση της πανδημίας που αλλάζει τον κόσμο. Η τάξη μετά τον Β 'Παγκόσμιο Πόλεμο ξεθωριάζει, παρά τις ελπίδες στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες για ανοικοδόμηση με τον Τζο Μπάιντεν στον Λευκό Οίκο. Οι εντάσεις σιγοβράζουν για την ταυτότητα και τις θεμελιώδεις πολιτικές αξίες της ΕΕ. Η εμπιστοσύνη στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στην κυβέρνηση και στη βασική επιστήμη διαλύεται - τροφοδοτείται από τεχνολογικές εξελίξεις. Η κλιματική αλλαγή και η εισοδηματική ανισότητα παραμένουν ανέπαφες, υπαρξιακές απειλές, αναφέρει το POLITICO.

Μέσα σε αυτό το κλίμα το POLITICO αναζητεί τα ανερχόμενα αστέρια, τους ήσυχους χειριστές και τα κακώς κατανοητά "εργοστάσια" ισχύος - καθώς και τα σύμβολα "υψηλής πτήσης" που εμπίπτουν σε τρεις κατηγορίες:

Doers: Οι ηγέτες των οποίων η άσκηση εξουσίας και επιρροής ή αδράνειας θα οδηγήσουν την πορεία της ηπείρου.

Ονειροπόλοι: Αυτοί που προσωποποιούν μια ιδέα ή ένα ιδανικό και οδηγούν τη συζήτηση.

"Αυτοί που ταράζουν τα νερά": Οι άνθρωποι που "τρυπούν" τις προκαταλήψεις μας και παρακάμπτουν την επίσημη δομή ισχύος.

Το μόνο κριτήριο για τον κατάλογο είναι αν ένας υποψήφιος είναι πιθανό να οδηγήσει την ευρωπαϊκή πολιτική το επόμενο έτος. Αυτό που είναι σημαντικό είναι ο βαθμός επιρροής, όχι αν είναι κακός ή ενάρετος: Αυτό δεν είναι ένα βραβείο για τους καλούς, όπως αναφέρει.

Σύμφωνα λοιπόν με τον τελική λίστα, δεν ήταν δύσκολο να αναγνωριστεί η Άνγκελα Μέρκελ ως το πιο ισχυρό άτομο στην Ευρώπη. Παρά την αναγγελθείσα αναχώρηση τον επόμενο χρόνο, η γερμανίδα καγκελάριος μπορεί να μην είναι ο "ηγέτης του ελεύθερου κόσμου", αλλά επιβεβαίωσε τη θέση της ως "βασικού μεσίτη δύναμης" της Ηπείρου.

Για κανέναν δεν είναι πιο κρίσιμο το ταμείο ανάκαμψης των 750 δισεκατομμυρίων ευρώ από ότι στον Τζουζέπε Κόντε, τον No. 1 Doer. Το πώς ξοδεύει ο Ιταλός πρωθυπουργός θα καθορίσει όχι μόνο το μέλλον της πολιτικής του σταδιοδρομίας, αλλά και αυτό της ιταλικής οικονομίας και της ευρωπαϊκής συνοχής. (Αυτό, φυσικά, υποθέτοντας ότι ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Ορμπάν, Doer No.4, δεν θα ταλαιπωρήσει το όλο θέμα.)

Στη λίστα υπάρχει και ο Ερντογάν ως ο "κακός γείτονας". Όπως γράφει το POLITICO, φέτος, η Τουρκία έπαιξε καθοριστικό ρόλο σε πολέμους σε όλη τη γειτονιά της Ευρώπης, από τη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή έως τον Καύκασο, ενώ η ΕΕ στάθηκε και παρακολουθούσε στο περιθώριο.

Και κανένας - ούτε ο Εμανουέλ Μακρόν, ούτε ο Βλαντιμίρ Πούτιν, ούτε ο Ντόναλντ Τραμπ - έχει βρει πώς να τον συγκρατήσει.

Ο Ερντογάν, 66 ετών, άλλαξε την ισορροπία δυνάμεων στον εμφύλιο πόλεμο της Λιβύης, "αντιπαρατέθηκε" με τη Ρωσία στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ και προκάλεσε την Ελλάδα και την Κύπρο με γεωτρήσεις στην ανατολική Μεσόγειο - όλα απειλώντας ταυτόχρονα να ενεργοποιήσει και να απενεργοποιήσει τη ροή προσφύγων στην ΕΕ σαν μια "βρύση".

Ο Ερντογάν προσπάθησε να χρησιμοποιήσει τη γαλλική αντίδραση στον αποκεφαλισμό ενός δασκάλου κοντά στο Παρίσι για να τοποθετηθεί περαιτέρω ως ηγέτης του σουνιτικού κόσμου, οδηγώντας την έκκληση για μποϊκοτάζ των γαλλικών αγαθών σχετικά με τη στάση του Μακρόν στο Ισλάμ. Πρόσφατα, ζήτησε λύση δύο κρατών για την Κύπρο, μια κίνηση που θα διαιρούσε μόνιμα το μέλος της ΕΕ σε δύο.

Ο Ερντογάν κατάφερε να ξεφύγει από πολλά τα τελευταία χρόνια χάρη στη μειωμένη μόχλευση της ΕΕ και το κενό ισχύος που άφησε η εσωτερική στροφή των ΗΠΑ. Αλλά με έναν νέο επιβάτη που κατευθύνεται στον Λευκό Οίκο - και με την ήδη αγωνιζόμενη τουρκική οικονομία που πλήττεται σοβαρά από την πανδημία - μπορεί να βρει το δρόμο προς τα εμπρός να γίνεται πολύ πιο σκληρός. Αυτό μπορεί να εξηγήσει τα πιο συμφιλιωτικά του σχόλια τις τελευταίες εβδομάδες, λέγοντας ότι η Τουρκία είναι "αδιαχώριστο μέρος της Ευρώπης".

Κορυφαία ονειροπόλος η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Ο κορυφαίος Ονειροπόλος, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen, θέλει να εμβαθύνει όχι μόνο την οικονομική ένωση της ΕΕ, αλλά και τον συντονισμό της στον τομέα της υγείας, ενισχύοντας παράλληλα την ηγεσία του μπλοκ για τα δικαιώματα των ΛΟΑΤ και την κλιματική αλλαγή.

Ο κορυφαίος "ταραξίας" δεν είναι πολιτικός ηγέτης. Αντίθετα, ο Ρώσος επιχειρηματίας Pavel Durov βοηθά τους ανθρώπους - είτε είναι διαδηλωτές υπέρ της Δημοκρατίας είτε θεωρητικοί συνωμοσίας COVID - να υπονομεύσουν την πολιτική ηγεσία στο Telegram, μια ελευθεριακή απάντηση στο WhatsApp και το Facebook.

Ο Durov δεν είναι ο μόνος στη λίστα που αγγίζει τον πολιτισμό (J.K. Rowling, Disrupter No. 7), τον αθλητισμό (Marcus Rashford, Dreamer No. 7) και την επιστήμη (BioNTech's Özlem Türeci, Dreamer No. 5).