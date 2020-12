Η Interactive Brokers ανακοίνωσε ότι γνωρίζει προβλήματα με την πλατφόρμα της

Η Interactive Brokers Group Inc. ανακοίνωσε σήμερα ότι γνωρίζει κάποιες δυσκολίες στην πλατφόρμα της, επισημαίνοντας ότι έχει δρομολογήσει όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την αποκατάσταση των υπηρεσιών της.

"Έχουμε γνωρίσει μία σημαντική αποτυχία σε πολλά από τα τμήματα ενός ιδιαίτερα ανθεκτικού συστήματος αποθήκευσης δεδομένων", αναφέρει η εταιρεία σε μήνυμα της στο Twitter. Όπως επισημαίνει, διεξάγει ήδη ανάλυση και ανάκτηση, πολλές υπηρεσίες έχουν ήδη αποκατασταθει, ενώ άλλες αναμένεται να είναι σύντομα και πάλι διαθέσιμες.

