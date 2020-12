Ο Bob Dylan πούλησε στην Universal τα δικαιώματα του συνόλου των τραγουδιών του - Άνω των 200 εκατ. δολ. το deal

Η Universal Music Group ανακοίνωσε ότι εξαγοράζει τα δικαιώματα ολόκληρου του καταλόγου τραγουδιών του Bob Dylan, o οποίος εκτείνεται σε έξι δεκαετίες δημιουργίας και περιλαμβάνει μερικά από τα πλέον εμβληματικά κομμάτια στην ιστορία της μουσικής.

Η Universal δεν αποκάλυψε το ύψος του deal, μολονότι τα τραγούδια του Dylan εκτιμάται ότι έχουν αξία άνω των 200 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με πηγές που έχουν γνώση των όρων της συμφωνίας, τις οποίες επικαλείται το πρακτορείο Bloomberg.

Η συλλογή περιλαμβάνει 600 έργα, από τραγούδια των αρχών της δεκαετίας του '60, όπως τα "Blowin" in the Wind "και"The Times They Are a-Changin" μέχρι και το τελευταίο άλμπουμ του τραγουδοποιού, το οποίο κυκλοφόρησε το 2020, με τίτλο "Rough and Rowdy Ways".

Ο Dylan, 79 ετών, ουσιαστικά εξαργυρώνει την εκτίναξη της αξίας των μουσικών δικαιωμάτων. Η αξία των τραγουδιών και των ηχογραφήσεων έχει εκτιναχθεί τα τελευταία χρόνια χάρη στο streaming, το οποίο έχει τροφοδοτήσει μια πενταετή επέκταση για τη μουσική βιομηχανία, μετά από μια περίοδο βαθιάς ύφεσης.

Με βάση τη συμφωνία, ο Dylan δεν πωλεί τις ηχογραφήσεις του, οι οποίες αποτελούν ξεχωριστό περιουσιακό στοιχείο.

"Δεν είναι υπερβολή να πει κανείς ότι το τεράστιο έργο του έχει συγκεντρώσει την αγάπη και τον θαυμασμό δισεκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο", ανέφερε σε δήλωσή του ο CEO της Universal, Lucian Grainge. "Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι δεκαετίες, ακόμη και αιώνες από σήμερα, οι στίχοι και η μουσική του Μπομπ Ντύλαν θα συνεχίζουν να τραγουδιούνται, να αναπαράγονται και να λατρεύονται ανά τον κόσμο".

Τα δικαιώματα των τραγουδιών συνήθως δεν αποφέρουν τόσα χρήματα όσο εκείνα των ηχογραφήσεων. Αποτελούν ωστόσο δυνητικά μια πιο σταθερή πηγή εσόδων. Τα τραγούδια μπορούν να χρησιμοποιηθούν με διάφορους τρόπους, όπως ραδιοφωνική αναπαραγωγή, διαφήμιση και χρήση σε ταινίες - σε σύγκριση με την συχνά φευγαλέα έκρηξη πωλήσεων ενός νέου δίσκου.

Ο Dylan δεν έχει γράψει ποτέ ποπ τραγούδια - κανένα τραγούδι του δεν έχει φτάσει ποτέ στην κορυφή των charts του Billboard - ωστόσο λίγοι τραγουδοποιοί μπορούν να διεκδικήσουν έναν "βαθύτερο" κατάλογο. Το 2004, το Rolling Stone συμπεριέλαβε 15 από τα έργα του στη λίστα με τα μεγαλύτερα τραγούδια όλων των εποχών και τοποθέτησε το "Like a Rolling Stone" στην κορυφή. Μόνο οι Beatles κέρδισαν περισσότερες θέσεις στη λίστα.

Η συμφωνία ενισχύει την Universal Music Group, καθώς η τελευταία προετοιμάζεται για μια αρχική δημόσια προσφορά (IPO) το επόμενο έτος.