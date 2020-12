Βρετανία: Τέσσερις νεκροί από την έκρηξη σε μονάδα ανακύκλωσης νερού

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 19.23

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και ένας τραυματίστηκε από την έκρηξη που σημειώθηκε σε μονάδα ανακύκλωσης νερού κοντά στο Μπρίστολ, σήμερα, γράφουν οι Times.

"Τέσσερις νεκροί και ένας τραυματίας στην έκρηξη στο Έιβονμαουθ", έγραψε στο Twitter ο δημοσιογράφος των Times Γουίλ Χάμφρις.

"Εργάτες βρίσκονταν στην κορυφή μιας δεξαμενής με χημικά σε μια μονάδα της εταιρείας ύδατος Wessex Water, όταν εξερράγη".

"Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι υπάρχουν πολλά θύματα στο σημείο", δήλωσε η εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας του Έιβον, προσθέτοντας ότι οι τραυματισμοί είναι σοβαροί.

"Το περιστατικό είναι σε εξέλιξη", ανέφερε η πυροσβεστική υπηρεσία στο Twitter.

Σύμφωνα με το BBC, ένας μάρτυρας ανέφερε ότι άκουσε μια "πολύ δυνατή έκρηξη" που "ταρακούνησε τα κτίρια" και ένας άλλος είπε ότι είδαν "περίπου 10 ασθενοφόρα να κατευθύνονται στη σκηνή".

