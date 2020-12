Βρετανία: Μεγάλη έκρηξη σε αποθήκη κοντά στο Μπρίστολ - Αναφορές για θύματα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 16.13

Μεγάλη έκρηξη σημειώθηκε σε αποθήκη κοντά στο Μπρίστολ της Αγγλίας και υπάρχουν πολλά θύματα, δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

Η πυροσβεστική υπηρεσία ανέφερε προηγουμένως σε ανάρτησή της στο Twitter ότι οι δυνάμεις της ανταποκρίθηκαν σε περιστατικό, αφού έλαβαν κλήση για μια μεγάλη έκρηξη στο Είβονμαουθ της νοτιοδυτικής Αγγλίας.

"Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι υπάρχουν πολλά θύματα στο σημείο", δήλωσε η εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας του Έιβον, προσθέτοντας ότι οι τραυματισμοί είναι σοβαροί.

"Το περιστατικό είναι σε εξέλιξη", ανέφερε η πυροσβεστική υπηρεσία στο Twitter.

Σύμφωνα με το BBC, ένας μάρτυρας ανέφερε ότι άκουσε μια "πολύ δυνατή έκρηξη" που "ταρακούνησε τα κτίρια" και ένας άλλος είπε ότι είδαν "περίπου 10 ασθενοφόρα να κατευθύνονται στη σκηνή".

