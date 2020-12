Τραμπ: Με νόμο θα εμποδίσει τη διαπραγμάτευση μετοχών κινεζικών εταιριών στα αμερικανικά χρηματιστήρια

Η αμερικανική Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε χθες, Τετάρτη, το νομοσχέδιο (The Holding Foreign Companies Accountable Act) που απαγορεύει τη διαπραγμάτευση μετοχών ξένων εταιριών σε οποιοδήποτε αμερικανικό χρηματιστήριο, στην περίπτωση που αυτές δεν συμμορφώνονται με τους λογιστικούς ελέγχους που εφαρμόζονται στις ΗΠΑ (the U.S. Public Accounting Oversight Board's audits) για χρονικό διάστημα τριών συνεχόμενων ετών.

Το νομοσχέδιο ψηφίστηκε ομόφωνα δια βοής, ενώ έχει προηγηθεί μέσα στο 2020 η ψήφιση του ομόφωνα από τη Γερουσία. Τώρα αποστέλλεται στο γραφείο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, όπου και αναμένεται η υπογραφή του για να καταστεί νόμος.

Παρά το γεγονός ότι η εφαρμογή του νέου νόμου αφορά σε ξένες εταιρίες οποιασδήποτε χώρας, το νομοθετικό μέτρο που ψηφίστηκε από το Κογκρέσο έχει ως στόχο να ελέγξει κινεζικές εταιρίες, όπως, ο κολοσσός ηλεκτρονικού εμπορίου Alibaba, η τεχνολογική εταιρία Pinduoduo Inc και ο κινεζικός πετρελαϊκός γίγαντας PetroChina Co Ltd.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ - ΜΠΕ