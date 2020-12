Amazon: Σε διαπραγματεύσεις για την εξαγορά της εταιρείας podcast Wondery

Σε διαπραγματεύσεις για την απόκτηση της startup podcast Wondery βρίσκεται η Amazon.com, σύμφωνα με την The Wall Street Journal.

Οι διαπραγματεύσεις αποτιμούν την Wondery, η οποία μεταδίδει shows όπως το "Death of a Starlet," το "Little Stories Everywhere" και το "Jacked: Rise of the New Jack Sound," σε πάνω από 300 εκατ. δολάρια, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Πρόκειται για τεράστια αύξηση σε σχέση με τα 100 εκατ. δολάρια που ήταν η αποτίμηση της Wondery μετά τον τελευταίο γύρο χρηματοδότησης τον Ιούνιο του 2019.

Η Wondery αναμένεται να αυξήσει τα έσοδά της σε περισσότερα από 40 εκατ. δολάρια φέτος.