Γερμανία: Αυτοκίνητο έπεσε σε πεζούς στην πόλη Τρίερ - Τουλάχιστον 4 νεκροί

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 19:01

Ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς στον κεντρικό πεζόδρομο της πόλης Τρίερ, στα σύνορα της Γερμανίας με το Λουξεμβούργο, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι και να τραυματιστούν αρκετοί ακόμη, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας που επικαλείται το Reuters.

"Έχουμε συλλάβει ένα άτομο και το όχημα έχει ακινητοποιηθεί. Δύο άνθρωποι πέθαναν, σύμφωνα με τις αρχικές ενδείξεις. Συνεχίστε να αποφεύγετε την περιοχή στο κέντρο της πόλης", αναφέρει η αστυνομία στο Twitter.

Γερμανός 51 ετών από την περιοχή είναι ο οδηγός του αυτοκινήτου που έπεσε στο πλήθος σκοτώνοντας τέσσερα άτομα και τραυματίζοντας άλλα 15, σύμφωνα με τα διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, τα κίνητρα του δράστη, ο οποίος έχει συλληφθεί, δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά, ωστόσο ο Δήμαρχος της Πόλης Βόλφραμ Λάιμπε έκανε ήδη λόγο για "αμόκ" από την πλευρά του δράστη.

Ο Δήμαρχος της Τρίερ ανέφερε ότι ορισμένοι από τους τραυματίες είναι σοβαρά και έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο, εκφράζοντας την ελπίδα να τα καταφέρουν. Ωστόσο, η Αστυνομία δήλωσε ότι ο αριθμός των νεκρών θα είναι μεγαλύτερος των δύο.

Όπως ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες στην τηλεόραση της BILD, το αυτοκίνητο, μάρκας Range Rover κινείτο με ταχύτητα 70-80 χλμ/ώρα και πλησιάζοντας το πλήθος συνέχισε να επιταχύνει.

UPDATE: Car plows through pedestrians in the German city of Trier, at least 2 dead, 10 injured. The police rammed the car and arrested the driver.pic.twitter.com/QWWEIPdyRw