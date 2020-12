Γερμανία: Αυτοκίνητο έπεσε σε πεζούς στη πόλη Τρίερ - Αναφορές για τραυματίες, τουλάχιστον 2 νεκροί

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 16.08

Ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς στον κεντρικό πεζόδρομο της πόλης Τρίερ, στα σύνορα της Γερμανίας με το Λουξεμβούργο, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον δύο άνθρωποι και να τραυματιστούν μερικοί ακόμη, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας που επικαλείται το Reuters.

"Έχουμε συλλάβει ένα άτομο και το όχημα έχει ακινητοποιηθεί. Δύο άνθρωποι πέθαναν, σύμφωνα με τις αρχικές ενδείξεις. Συνεχίστε να αποφεύγετε την περιοχή στο κέντρο της πόλης", αναφέρει η αστυνομία στο Twitter. Τα κίνητρα του δράστη παραμένουν άγνωστα.

Ένας μάρτυρας δήλωσε στην τοπική εφημερίδα Trierische Volksfreund ότι ένα σκούρο γκρι Range Rover έπεσε με μεγάλη ταχύτητα σε πλήθος ανθρώπων. Σύμφωνα με την εφημερίδα, η περιοχή έχει αποκλειστεί ενώ πετάνε ελικόπτερα πάνω από το σημείο.

Ο δήμαρχος του Τρίερ έχει σπεύσει στη σκηνή και σύντομα πρόκειται να πραγματοποιήσει συνέντευξη Τύπου.

#BREAKING 🚨 Video from central #Trier , moments after a car plowed through pedestrians on a pedestrian promenade in the central part of the city killing 2 and injuring 10+ people pic.twitter.com/d5TnZHEpKL

UPDATE: Car plows through pedestrians in the German city of Trier, at least 2 dead, 10 injured. The police rammed the car and arrested the driver.pic.twitter.com/QWWEIPdyRw