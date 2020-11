Με τρεις νέες Navtex η Τουρκία ζητά ξανά αποστρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών

Νέες προκλήσεις από την Τουρκία, η οποία εξέδωσε όχι μία αλλά τρεις νέες Navtex ζητώντας ξανά την αποστρατικοποίηση έξι νησιών του Αιγαίου. Κι όλα αυτά, την ώρα που ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, έχει ξεκινήσει μία εκστρατεία εκ νέου προσέγγισης της Ευρώπης, με φρέσκες δηλώσεις περί... σφαλμάτων.

O υδρογραφικός σταθμός της Σμύρνης εξέδωσε τρεις Navtex, οι οποίες απαιτούν την ακύρωση στρατιωτικών ασκήσεων του Πολεμικού Ναυτικού, στο κεντρικό και βορειοανατολικό Αιγαίο, σε θαλάσσιες περιοχές γύρω από τη Λήμνο, τη Σαμοθράκη και την Ικαρία.

Οι τουρκικές Navtex ισχυρίζονται πως οι αντίστοιχες ελληνικές, παραβιάζουν τις διεθνείς συνθήκες, και επικαλύπτουν θαλάσσιες περιοχές οι οποίες είχαν δεσμευτεί από τις τουρκικές αρχές για την διεξαγωγή βολών του τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού.

Αναλυτικά οι τρεις Navtex:

TURNHOS N/W : 1473/20 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 24-11-2020 15:45)

TURNHOS N/W : 1473/20

AEGEAN SEA

1. NAVTEX MESSAGE NUMBER HA21-721/20 IS VIOLATION OF DEMILITARIZED STATUS OF NIKARIA AND PATMOS ISLANDS IN ACCORDANCE WITH THE 1923 LAUSANNE PEACE TREATY AND THE 1947 PARIS PEACE TREATY.

2. THE AREA PROMULGATED BY MESSAGE NUMBER HA21-721/20 OVERLAPS WITH THE AREA RESERVED FOR TURKISH NAVY FIRING ACTIVITIES AND WHICH WAS RELEASED BY IZMIR TURK RADIO MESSAGE NUMBER IA12-0033/20 PRIOR TO MESSAGE NUMBER HA21-721/20.

3. THE MESSAGE NUMBER IA12-0033/20 RELEASED BY IZMIR TURK RADIO FOR TURKISH NAVY FIRING ACTIVITIES IS VALID AND EFFECTIVE.

4. THIS MESSAGE IS RELEASED FOR THE SAFETY OF NAVIGATION.

5. CANCEL THIS MESSAGE 261100Z NOV 20.

TURNHOS N/W : 1472/20 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 24-11-2020 15:45)

TURNHOS N/W : 1472/20

AEGEAN SEA

1. NAVTEX MESSAGE NUMBER LA55-250/20 IS A VIOLATION OF DEMILITARIZED STATUS OF SEMOTHRACE AND LEMNOS (LIMNOS) ISLANDS SET BY THE 1923 LAUSANNE PEACE TREATY.

2. THE AREA PROMULGATED BY MESSAGE NUMBER LA55-250/20 OVERLAPS WITH THE AREA RESERVED FOR TURKISH NAVY FIRING ACTIVITIES AND WHICH WAS RELEASED BY IZMIR TURK RADIO MESSAGE NUMBER IA12-0033/20 PRIOR TO MESSAGE NUMBER HA21-721/20.

3. THE MESSAGE NUMBER IA11-0032/20 RELEASED BY IZMIR TURK RADIO FOR TURKISH NAVY FIRING ACTIVITIES IS VALID AND EFFECTIVE.

4. THIS MESSAGE IS RELEASED FOR THE SAFETY OF NAVIGATION.

5. CANCEL THIS MESSAGE 251100Z NOV 20.

TURNHOS N/W : 1471/20 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 24-11-2020 15:45)

TURNHOS N/W : 1471/20

AEGEAN SEA

1. NAVTEX MESSAGE NUMBERS LA54-249/20 AND HA20-720/20 ARE THE VIOLATION OF DEMILITARIZED STATUS OF CHIOS AND SAMOS ISLANDS SET BY THE 1923 LAUSANNE PEACE TREATY.

2. CANCEL THIS MESSAGE 251100Z NOV 20.