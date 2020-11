Τραμπ: Αποδέχτηκε να αρχίσει η διαδικασία μεταβίβασης της εξουσίας στην κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν

Ουδέποτε βρέθηκε τόσο κοντά στην παραδοχή της ήττας του: ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε τελικά χθες βράδυ πράσινο φως για να αρχίσει η διαδικασία μεταβίβασης της εξουσίας στον Τζο Μπάιντεν, ο οποίος έχει αρχίσει ήδη, χωρίς να περιμένει, να σχηματίζει την κυβέρνησή του.

Έπειτα από δύο εβδομάδες και πλέον μιας άρνησης άνευ προηγουμένου στην αμερικανική πολιτική ιστορία, ο Ρεπουμπλικάνος απερχόμενος πρόεδρος απέφυγε μολαταύτα να αναγνωρίσει καθαρά τη νίκη του Δημοκρατικού.

Υποσχέθηκε, μέσω Twitter, να συνεχίσει τον "δίκαιο αγώνα" του, καθώς οι δικηγόροι του έχουν πολλαπλασιάσει τις προσφυγές στη δικαιοσύνη, χωρίς επιτυχία, καταγγέλλοντας — χωρίς να προσκομίζουν αξιόπιστα αποδεικτικά στοιχεία — νοθεία στις προεδρικές εκλογές της 3ης Νοεμβρίου. Δήλωσε πεπεισμένος ότι "θα θριαμβεύσουμε".

"Μολαταύτα", συνέχισε, μοιάζοντας να βάζει νερό στο κρασί του, "προς το συμφέρον της χώρας μας, συστήνω" στην επικεφαλής της υπηρεσίας η οποία χειρίζεται τη μεταβίβαση της εξουσίας από τη μια κυβέρνηση στην άλλη "να κάνει αυτό που χρειάζεται να γίνει ως προς τα αρχικά πρωτόκολλα, κι έδωσα οδηγία στην ομάδα μου να πράξει το ίδιο".

...fight, and I believe we will prevail! Nevertheless, in the best interest of our Country, I am recommending that Emily and her team do what needs to be done with regard to initial protocols, and have told my team to do the same.