"Αρκετοί" τραυματίες από επίθεση με μαχαίρι στο Ομπερχάουζεν της Γερμανίας

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 00.57

"Αρκετοί" άνθρωποι έχουν τραυματιστεί από επίθεση με μαχαίρι στην πόλη Ομπερχάουζεν, στη δυτική Γερμανία, την Πέμπτη το βράδυ, σύμφωνα με τον ιστότοπο Focus Online.

BREAKING: Several people have been injured in a stabbing in the German city of Oberhausen. More details to follow. pic.twitter.com/VzKjUw1IC4