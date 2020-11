Σύνοδος Κορυφής ΕΕ: Η υπό όρους αδειοδότηση εμβολίων μπορεί να δοθεί το δεύτερο 15ήμερο του Δεκεμβρίου

"Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων μάς λέει η υπό όρους αδειοδότηση κυκλοφορίας, που είναι το πολύ πολύ πρώτο βήμα, για να είναι δυνατόν να βγουν στην αγορά για τη BioNTech και τη Moderna, θα μπορούσε να συμβεί νωρίς το δεύτερο μισό του Δεκεμβρίου εάν όλα προχωρήσουν τώρα χωρίς κανένα πρόβλημα", τόνισε το βράδυ της Πέμπτης, μετά τη λήξη της Συνόδου Κορυφής, η οποία έλαβε χώρα μέσω τηλεδιάσκεψης, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν.

Η πρόεδρος της Κομισιόν συμπλήρωσε επίσης ότι "εργαζόμαστε σε μία εκστρατεία εμβολιασμού για να στηρίξουμε τα κράτη μέλη στο ζήτημα της επικοινωνίας, αναφορικά με τη σημασία των εμβολίων".

Good discussion with leaders. The @EU_Commission is broadening its vaccines portfolio, with discussions ongoing with Moderna & Novavax.



We will continue coordinating our efforts to keep citizens informed on vaccination & safe.https://t.co/vUMEQjWFT6