Αναδίπλωση Τραμπ: "Δεν παραδέχομαι νίκη του Μπάιντεν"

Με νέα του ανάρτηση στο Twitter ο Ντόναλντ Τραμπ αναδιπλώθηκε, αφού προηγουμένως είχε εμμέσως παραδεχτεί την ήττα του στις προεδρικές εκλογές από τον Τζο Μπάιντεν.

Συγκεκριμένα, στο νέο του tweet ο απερχόμενος πρόεδρος ανέφερε: "Έχει κερδίσει (ο Μπάιντεν) μόνο στα μάτια των ΜΜΕ που λένε ψέματα. Δεν αναγνωρίζω τίποτα! Έχουμε μπροστά μας πολύ δρόμο. Ήταν νοθευμένες εκλογές".

He only won in the eyes of the FAKE NEWS MEDIA. I concede NOTHING! We have a long way to go. This was a RIGGED ELECTION!

Νωρίτερα, ο πρόεδρος Τραμπ προχώρησε στην παραδοχή ότι ο Τζο Μπάιντεν ήταν ο νικητής των αμερικανικών εκλογών, αλλά σε εκλογές νοθείας. Όπως αναφέρει το Foxnews, o Ντόναλντ Τραμπ σε μήνυμα του στο Twitter ανέφερε ότι ο Μπάιντεν "κέρδισε γιατί οι εκλογές ήταν νοθευμένες” . Ο απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ πρόσθεσε ότι "Δεν επιτρέπονταν παρατηρητές, η ψηφοφορία ανατέθηκε σε μια ιδιωτική εταιρεία των ακραίων αριστερών, Dominion, με κακή φήμη και εξοπλισμό που δεν μπορούσε καν να πληροί τις προϋποθέσεις για το Τέξας (το οποίο κέρδισα με μεγάλη διαφορά!), τα ψεύτικα και σιωπηλά ΜΜΕ και πολλά άλλα!".

He won because the Election was Rigged. NO VOTE WATCHERS OR OBSERVERS allowed, vote tabulated by a Radical Left privately owned company, Dominion, with a bad reputation & bum equipment that couldn’t even qualify for Texas (which I won by a lot!), the Fake & Silent Media, & more! https://t.co/Exb3C1mAPg