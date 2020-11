Ο Έλληνας που βρίσκεται στο τιμόνι του φαρμακευτικού κολοσσού Pfizer και έδωσε τα καλά νέα για το εμβόλιο

Τα καλά νέα για την ισχυρή αποτελεσματικότητα του εμβολίου που αναπτύσσουν ο κολοσσός Pfizer και η γερμανική βιοτεχνολογική εταιρεία BioNTech ήρθαν από τον Έλληνα CEO της αμερικανικής φαρμακευτικής, με καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη, Άλμπερτ Μπουρλά.

Όπως έγραψε στο λογαριασμό του στο LinkedIn, "σήμερα είναι μια υπέροχη μέρα τόσο για την επιστήμη όσο και για την ανθρωπότητα, καθώς τα πρώτα αποτελέσματα από τη δοκιμή εμβολίων φάσης 3 COVID-19 δίνουν συναρπαστικά στοιχεία για την ικανότητα του εμβολίου μας να βοηθήσει στην πρόληψη του COVID-19. Είμαστε ένα σημαντικό βήμα πιο κοντά σε αυτό που πιστεύουμε ότι είναι πιθανό να είναι μία από τις μεγαλύτερες ιατρικές εξελίξεις τα τελευταία 100 χρόνια - με τη δυνατότητα να επηρεάσει δισεκατομμύρια ζωές.

Ο σκοπός της Pfizer είναι να παρέχει καινοτομίες που αλλάζουν τη ζωή των ασθενών και δεν μπορώ να σκεφτώ μια ανακάλυψη που θα μπορούσε να αλλάξει περισσότερες ζωές σήμερα από ένα εμβόλιο COVID-19. Φτάνουμε σε αυτό το κρίσιμο ορόσημο σε μια εποχή που ο κόσμος το χρειάζεται περισσότερο. Ευχαριστούμε και πάλι στους χιλιάδες συμμετέχοντες σε κλινικές δοκιμές, στους ακαδημαϊκούς συνεργάτες και τους ερευνητές μας, καθώς και τους συναδέλφους και τους συνεργάτες μας σε όλο τον κόσμο. Η αφοσίωση και το θάρρος σας είναι οι λόγοι που εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι #ScienceWillWin".

Όπως έγινε γνωστό, το εμβόλιο για την καταπολέμηση της πανδημίας που αναπτύσσουν από κοινού οι δύο εταιρείες αποτρέπει πάνω από το 90% των λοιμώξεων κορονοϊού, σύμφωνα με μελέτη που διεξήχθη σε δεκάδες χιλιάδες εθελοντές, ποσοστό πολύ υψηλότερο από το 50% που έχει θέσει ως όριο η Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA).

Η πορεία στην Pfizer

Ο Δρ Μπουρλά γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, σπούδασε στην Κτηνιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και μετά το διδακτορικό του στη Βιοτεχνολογία της Αναπαραγωγής προσλήφθηκε το 1993 στο τμήμα Animal Health της Pfizer στην Ελλάδα, ως τεχνικός διευθυντής.

Το 2001 μετακινήθηκε στις ΗΠΑ, όπου ανέλαβε τον ρόλο του U.S. Group Marketing Director for Animal Health, ενώ το 2004 έγινε Vice President of Business Development and New Products Marketing. Πριν να αναλάβει τη θέση του CEO, ήταν Chief Operating Officer της Pfizer, με αρμοδιότητα τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της εταιρείας σε παγκόσμιο επίπεδο, σε θέματα εμπορικής στρατηγικής, παραγωγής και ανάπτυξης προϊόντων.

Καθήκοντα CEO αναλαμβάνει την 1η Ιανουαρίου 2019.

Ο ίδιος είχε παρευρεθεί πέρσι στην απονομή των φαρμακευτικών βραβείων διεθνούς κύρους Prix Galien Greece, παραλαμβάνοντας το βραβείο "Διαπρεπής Έλληνας Ηγέτης". Τότε είχε εστιάσει στη σημασία της καινοτομίας, αναφέροντας χαρακτηριστικά: "Στη Pfizer έχουμε έναν απλό αλλά ευγενή σκοπό: καινοτομούμε και αλλάζουμε τις ζωές των ασθενών. Αυτός καθορίζει την ταυτότητά μας. Μας δίνει έμπνευση και κίνητρο να προσπαθούμε καθημερινά, για να εξασφαλίσουμε ότι το κατάλληλο φάρμακο θα δοθεί στον κατάλληλο ασθενή την κατάλληλη στιγμή".

Η μεγάλη επένδυση στη Θεσσαλονίκη

Σημειώνεται πως η Pfizer υλοποιεί μια από τις μεγαλύτερες επενδύσεις στη χώρα μας στον τομέα της φαρμακευτικής έρευνας και καινοτομίας. Πρόκειται για τη λειτουργία digital hub στη Θεσσαλονίκη, ένα από τα πρώτα που τίθενται σε επιχειρησιακή ετοιμότητα από το παγκόσμιο δίκτυο ψηφιακών εργαστηριακών κέντρων της Pfizer.

Ήδη έχουν γίνει περίπου είκοσι από τις συνολικά 200 προσλήψεις επιστημονικού προσωπικού που προγραμματίζονται. Όπως λένε οι πληροφορίες, στόχος είναι αυτές να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος της χρονιάς, ή το αργότερο στις αρχές της επόμενης, ενώ αποτελεί επιδίωξη της αμερικανικής φαρμακευτικής σε βάθος χρόνου να γίνουν και περισσότερες.

Βίκυ Κουρλιμπίνη