Κύπρος: Η Περσεφόνη Παναγή πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου

Το διορισμό της Περσεφόνης (Σούλλας) Παναγή ως προέδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου Κύπρου αποφάσισε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει το Σύνταγμα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Προεδρίας της Δημοκρατίας, η τελετή διαβεβαίωσης της νέας Προέδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου θα γίνει στο Προεδρικό Μέγαρο την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2020 στις 9.30π.μ.

Η Περσεφόνη Παναγή Κλεάνθους γεννήθηκε στην Αγγλία. Μετά την αποφοίτησή της από γυμνάσιο του Λονδίνου, σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου (London School of Economics).

Με την εγκατάστασή της στην Κύπρο, άσκησε τη δικηγορία για δέκα χρόνια. Στις 10 Σεπτεμβρίου 1988 διορίστηκε στη θέση προσωρινού Επαρχιακού Δικαστή. Τον Σεπτέμβρη 1989 διορίστηκε στη θέση του Επαρχιακού Δικαστή. Προάχθηκε στη θέση του Ανώτερου Επαρχιακού Δικαστή τον Δεκέμβριο 1996. Το 2000 προάχθηκε στη θέση Προέδρου Επαρχιακού Δικαστηρίου. Υπηρέτησε ως Πρόεδρος Επαρχιακού Δικαστηρίου στα Επαρχιακά Δικαστήρια Λάρνακας, Λευκωσίας και Λεμεσού. Προήδρευσε, περαιτέρω, Μόνιμου Κακουργιοδικείου τις περιόδους 2003-2005 και 2007-2009. Επιπλέον, διετέλεσε ως Διοικητική Πρόεδρος του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας-Αμμοχώστου. Διορίστηκε ως Δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου από τις 29 Αυγούστου, 2012.

Προήδρευσε της Επιτροπής Θεσμών (Rules Committee) η οποία, σε συνεργασία με την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων υπό του Λόρδου Dyson, ήταν επιφορτισμένη με την αναθεώρηση και εκσυγχρονισμό των Κανονισμών Πολιτικής Δικονομίας, συμπεριλαμβανομένων και των Κανονισμών Ναυτοδικείου.

Διετέλεσε Υπεύθυνη Δικαστής για το Επαρχιακό Δικαστήριο Αμμοχώστου (Παραλίμνι), για το Διοικητικό Δικαστήριο, στην Επιτροπή για μελέτη των προβλημάτων και ελλειμμάτων των Επαρχιακών Δικαστηρίων και των Πρωτόδικων Δικαστηρίων, καθώς και για τη Βιβλιοθήκη του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Κατά τη διάρκεια της θητείας της, έλαβε μέρος σε πολλά συνέδρια, σεμινάρια, εκπαιδευτικές επισκέψεις και συμπόσια, μεταξύ των οποίων το International Symposium for Judges and Public Prosecutors (2001), Building Capacity Training Judges in EC Law στη Βαρσοβία (2002), Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Λουξεμβούργο (2006), Σεμινάριο για Δικαστές των Ανωτάτων Δικαστηρίων των Κρατών Μελών (Μeeting of Judges) στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο (2014) και στο Συνέδριο "The Place of the National Judiciary in the Single Market for Telecoms" στις Βρυξέλλες (2014).

Διετέλεσε επίσης μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Προγράμματος CyECLI - Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Περιλαμβάνεται επίσης στον κατάλογο των ad hoc Δικαστών του ΕΔΔΑ (Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου).

