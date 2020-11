Τραμπ: Τώρα ξεκινάμε...

Μετά από ένα μικρό διάστημα σιωπής, ο Ντόναλντ Τραμπ πήρε το... "όπλο” του, δηλαδή το Twitter και άρχισε να ανεβάζει μηνύματα με τα οποία δηλώνει σε μάλλον απειλητικό ύφος ότι "τώρα αρχίζουμε”. Ο απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ συνεχίζει να υπαινίσσεται ότι υπήρξε εκλογική νοθεία μέσω της επιστολικής ψήφου, ενώ ζητά την παρέμβαση της δικαιοσύνης.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε στα μηνύματά του: "Πρέπει να εξετάσουμε τις ψήφους. Μόλις τώρα ξεκινήσαμε τη διαδικασία της επεξεργασίας των στοιχείων. Πρέπει να εξετάσουμε αυτούς τους ισχυρισμούς. Βλέπουμε ορισμένες ενδείξεις ότι υπήρξε εκλογική νοθεία. Σε αυτή τη χώρα έχουμε ιστορία εκλογικών προβλημάτων”.

Συνέχισε αναφέροντας ότι στην Πενσιλβάνια δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου της πολιτείας υποχρέωσε να τεθούν ξεχωριστά τα επιστολικά ψηφοδέλτια που ελήφθησαν μετά την ημερομηνία που είχε ορίσει ο νομοθέτης. "Απαιτείται η παρέμβαση της δικαιοσύνης. Είναι ένας μεγάλος αριθμός ψηφοδελτίων” έγραψε ο Τραμπ.

"Όταν μιλάτε για συστημικά προβλήματα, πρόκειται για το πώς πιστοποιήθηκαν αυτά τα ψηφοδέλτια, γιατί εάν υπήρχε ένα πρόβλημα στο σύστημα αναφορικά με την πιστοποίηση της ταυτότητας του αποστολέα, αυτό θα επηρέαζε σοβαρά όλη την εκλογική διαδικασία”, ανέφερε ο απερχόμενος πρόεδρος. Συμπλήρωσε ότι αυτό που τον ανησυχεί είναι ότι υπήρξαν πάνω από 100 εκατομμύρια επιστολικές ψήφους και σε πόλεις όπως η Φιλαδέλφεια και το Ντιτρόιτ υπήρξε μια σειρά από προβλήματα στην εκλογική διαδικασία "για να το θέσω κομψά”, ανέφερε.

"We should look at the votes. We’re just beginning the tabulation stage. We should look at these allegations. We’re seeing a number of affidavits that there has been voter fraud. We have a history in this country of election problems. In Pennsylvania you had an order by a... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 8, 2020

....Supreme Court Justice to compel them to separate ballots that were received after the legislative deadline. It required the intervention of Justice Alito. That’s a large group of ballots. When you talk about systemic problems, it’s about... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 8, 2020

....how these ballots were authenticated, because if there’s a problem in the system about authentication, that would seriously affect the ENTIRE ELECTION - And what concerns me is that we had over a hundred million mail-in ballot in cites like Philladelphia... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 8, 2020

...and Detroit with a long series of election problems (to put it mildly).” @JonathanTurley — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 8, 2020

Είναι κλέφτες

Σε άλλα tweet ο Ντόναλντ Τραμπ συνέχισε το κρεσέντο των κατηγοριών του. "Πιστεύουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι κλέφτες”, ενώ χαρακτήρισε τις εκλογές "κλεμμένες”. Μάλιστα επικαλέστηκε τον "κορυφαίο Βρετανό δημοσκόπο” (χωρίς να τον κατονομάσει) ο οποίος έγραψε ότι είναι προφανές ότι πρόκειται για εκλογική κλοπή, καθώς θεωρεί απίθανο ο Μπάιντεν σε ορισμένες πολιτείες να έχει καλύτερες εκλογικές επιδόσεις από τις αντίστοιχες του Μπαράκ Ομπάμα. "Για ό,τι έχει σημασία, έκλεψαν ό,τι έπρεπε να κλέψουν”.

Όπως γίνεται αντιληπτό, η μετάβαση εξουσίας στις ΗΠΑ δεν θα αποδειχθεί εύκολη υπόθεση καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ όχι μόνο δεν έχει αποδεχθεί την ήττα του, αλλά συνεχίζει τη γνωστή ρητορική του. Πάντως, όπως αναφέρει το Skynews, πληροφορίες θέλουν τον γαμπρό του, Τζάρεντ Κούσνερ, να τον προσέγγισε ζητώντας του να σταματήσει να διατηρεί αυτή τη στάση και να αναγνωρίσει την ήττα του. Η αντίδραση του Τραμπ δεν έγινε γνωστή.