Το χρηματιστήριο της Τουρκίας ετοιμάζεται για τη μεγαλύτερη IPO των τελευταίων ετών

Ο τουρκικός ενεργειακός όμιλος Aydem Holding ετοιμάζεται για την αρχική δημόσια προσφορά (IPO) του βραχίονά του στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, το επόμενο τρίμηνο, που θα μπορούσε να διαμορφώσει την αποτίμησή του στο 1,5 δισ. δολάρια.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg, η ενεργειακή εταιρεία, παλαιότερα γνωστή ως Bereket Enerji, μετά από καθυστέρηση ενός έτος, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, έβγαλε εκ νέου από το συρτάρι τα σχέδιά της για πώληση μετοχών της Ayden Yenilenebilir Enerji AS.

Η Aydem Holding, η οποία πέρυσι σύναψε τη δεύτερη μεγαλύτερη στην Τουρκία συμφωνία αναδιάρθρωσης χρέους με τους πιστωτές της, αναμένεται να αντλήσει κεφάλαια ύψους 300 εκατ. δολαρίων, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, που ζήτησαν να μην κατονομαστούν.

Πρόσθεσαν, μάλιστα, ότι η εταιρεία έχει ήδη αναθέσει σε συμβούλους την προετοιμασία της IPO στο χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης, η οποία θα είναι ανοικτή σε διεθνείς και εγχώριους επενδυτές και θα βασίζεται στις οικονομικές καταστάσεις της 30ης Σεπτεμβρίου.

Εφόσον η IPO όντως υλοποιηθεί, θα είναι η μεγαλύτερη αρχική δημόσια προσφορά στην Τουρκία μετά από αυτήν της discount αλυσίδας τροφίμων Sok Marketler Ticaret AS που άντλησε 595 εκατ. δολάρια στα μέσα του 2017.

Όπως σημειώνει το Bloomberg, από το χρηματιστήριο Borsa της Κωνσταντινούπολης έχουν αντληθεί φέτος μόλις 57,3 εκατ. δολάρια μέσω IPO, ποσό υψηλότερο από τα 40,7 εκατ. δολάρια που αντλήθηκαν στο σύνολο του 2019, αλλά μηδαμινό σε σχέσει με το 1,83 δισ. δολάρια του 2017.

IPO και αναδιαρθρώση

Σύμφωνα με το Bloomberg, η περίοδος υψηλών επιτοκίων, η νομισματική αστάθεια και η οικονομική ύφεση έχουν αναγκάσει πολλές επιχειρήσεις της Τουρκίας να στραφούν σε κινήσεις αναδιάρθρωσης των χρεών τους.



Σε μια τέτοια κίνηση προχώρησε πέρυσι και η Aydem Holding, η οποία συμφώνησε με τους πιστωτές της στην επιμήκυνση του χρόνου ωρίμανσης δανείων ύψους περίπου 5 δισ. δολαρίων. Τις τελευταίες ημέρες, δε, σύμφωνα με πηγές που έχουν γνώση του θέματος, η εταιρεία βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τους πιστωτές της για τη μείωση των επιτοκίων επί των αναδιαρθρωμένων δανείων της.

Σε κάθε περίπτωση η υλοποίηση της IPO θα εξαρτηθεί από τις συνθήκες της αγοράς και την "όρεξη” των επενδυτών κατά το πρώτο τρίμηνο του 2021, προσθέτουν οι ίδιες πηγές.

Η Aydem Holding, η οποία ανήκει στον επιχειρηματία Ceyhan Saldanli, αρνήθηκε να προβεί σε κάποιο σχόλιο.

Σύμφωνα πάντως με το Bloomberg η εταιρεία έχει ήδη προσλάβει τις Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co. και Citigroup Inc. για να τρέξουν το βιβλίο προσφορών για τους διεθνείς επενδυτές, ενώ τη διάθεση στην εγχώρια αγορά έχουν αναλάβει τέσσερις τουρκικές επενδυτικές τράπεζες.

Σημειώνεται ότι η Aydem Yenilenebilir λειτουργεί 25 μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, συνολικής δυναμικότητας άνω των 1.000 megawatt, σύμφωνα με τον επίσημο ιστότοπο της εταιρείας, ενώ η μητρική της Aydem Holding διαθέτει σειρά λιγνιτικών μονάδων και δικτύων διανομής.