ΗΠΑ: Μπέζος και Ζούκερμπεργκ κέρδισαν τα περισσότερα την επομένη των εκλογών

Παρά την αυξημένη αβεβαιότητα από τις αμερικανικές εκλογές, οι υπέρ-πλούσιοι Αμερικανοί έχουν ήδη πολλούς λόγους για να γιορτάσουν, αναφέρει σε δημοσίευμα του το Bloomberg.

Συνολικά, οι 167 Αμερικανοί δισεκατομμυριούχοι κέρδισαν 57,4 δισ. δολ. την Τετάρτη καθώς οι επενδυτές οδήγησαν σε ράλι τις μετοχές, με τους βασικούς δείκτες της Wall Street να καταγράφουν τα υψηλότερα κέρδη των τελευταίων πέντε μηνών.

Ο Τζεφ Μπέζος της Amazon.com κατέγραψε τα περισσότερα κέρδη με 10,5 δισ. δολ. και ακολούθησε ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ του Facebook με 8,1 δισ. δολ.

Το τελευταία άλμα των χρηματιστηριακών τιμών ακολουθεί ένα σερί τεσσάρων ετών με ισχυρά κέρδη για τους πιο πλούσιους Αμερικανούς, όπως αναφέρει το Bloomberg.

Κατά την διάρκεια της πρώτης θητείας Τραμπ, οι πιο πλούσιοι κάτοικοι των ΗΠΑ αύξησαν τον πλούτο τους καθώς οι χρηματιστηριακές αγορές σημείωσαν ράλι και οι φόροι μειώθηκαν.

Η καθαρή αξία των Αμερικανών στον δείκτη Bloomberg Billionaires ξεπέρασε το επίπεδο των 2,8 τρισ. δολ. στα τέλη του Οκτωβρίου, ενώ το βράδυ των εκλογών του 2016 ήταν κάτω από 1,8 τρισ. δολ.

Κογκρέσο

Τα εκλογικά αποτελέσματα φαίνεται να ευνοούν τους πιο πλούσιους κατοίκους των ΗΠΑ καθώς οι Ρεπουμπλικάνοι κερδίζουν θέσεις στη Βουλή των Αντιπροσώπων και φαίνεται να διατηρούν τον έλεγχο στη Γερουσία.

Αυτό θα μπορούσε να ματαιώσει μια πιθανή πρωτοβουλία της νέας κυβέρνησης του Δημοκρατικού Τζο Μπάιντεν να περάσει μέτρα που θα στοχεύουν τα υψηλότερα εισοδήματα, με αυξήσεις στη φορολογία ή αλλαγές στους νόμους για τη φορολογία των ακινήτων.

Η Πρόταση 22 στην Καλιφόρνια

Στον κλάδο της τεχνολογίας, μία νίκη ήρθε με την έγκριση της Πρότασης 22 στην Καλιφόρνια, ένα μέτρο για την απαλλαγή των εταιρειών Uber Technologies Inc., Lyft Inc. και DoorDash Inc. από τον πολιτειακό νόμο που τις υποχρεώνει να καταγράφουν τους περισσότερους από τους εργαζόμενους τους ως υπαλλήλους.

Η νίκη αυτή οδήγησε τις μετοχές των Uber και Lyft σε ράλι στη Νέα Υόρκη, δίνοντας σημαντική ώθηση στην περιουσία των μεγαλύτερων μετόχων τους.

Ο Garrett Camp, συν-ιδρυτής της Uber και το μόνο στέλεχος των εταιρειών του κλάδου που βρίσκεται στον δείκτη του Bloomberg για τους 500 πιο πλούσιους ανθρώπους στον κόσμο, είδε την περιουσία του να αυξάνεται κατά σχεδόν 350 εκατ. δολ. στα 3,4 δισ. δολ.

Οι εταιρείες διαμοιρασμού των μετακινήσεων και παραδόσεων φαγητού είχαν στηρίξει το μέτρο, διοχετεύοντας περίπου 200 εκατ. δολ. σε σχετικές καμπάνιες. Οι δαπάνες αυτές αναμένεται να αποδώσουν για τις επιχειρήσεις του κλάδου, καθώς μόνο η Uber και η Lyft αναμένεται να εξοικονομήσουν περισσότερα από 100 εκατ. δολ. ετησίως σε εργατικά κόστη, σύμφωνα με μια μελέτη.