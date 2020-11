Εκλογές ΗΠΑ LIVE: Ο Μπάιντεν επικρατεί στο Μίσιγκαν και βρίσκεται πιο κοντά στη νίκη - Νομική δράση αναλαμβάνει η εκστρατεία Τραμπ

ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ο υποψήφιος του Δημοκρατικού Κόμματος Τζο Μπάιντεν δήλωσε ότι βαδίζει ξεκάθαρα προς τη νίκη στον αριθμό των πολιτειών που χρειάζεται για να εκλεγεί 46ος πρόεδρος των ΗΠΑ, μολονότι τα τελικά αποτελέσματα σε πολιτείες - κλειδιά θα αργήσουν ακόμη και ημέρες να ανακοινωθούν.

"Όταν ολοκληρωθεί η καταμέτρηση, θεωρούμε ότι θα είμαστε οι νικητές", ανέφερε σε δήλωσή του, πριν ακόμη ανακοινωθεί ότι βαδίζει προς τη νίκη στην πολιτεία του Μίσιγκαν.

Το τελικό αποτέλεσμα των εκλογών θα κριθεί στις πολιτείες της Αριζόνα, της Τζόρτζια, του Ουϊσκόνσιν (που φαίνεται να κλείνει επίσης προς τον Μπάιντεν) και της Πενσιλβάνια.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του πρακτορείου Associated Press, ο Μπάιντεν διαθέτει ήδη 264 εκλέκτορες, έναντι 214 του αντιπάλου του, ενώ χρειάζονται 270 εκλέκτορες σε σύνολο 538 για την εκλογή στην προεδρία των ΗΠΑ.

Ο υποψήφιος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος και απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κερδίζει μέχρι στιγμής 23 πολιτείες, μεταξύ αυτών εκείνες του Τέξας, του Οχάιο και της Φλόριντα, έχοντας επιτύχει πολύ καλύτερη αποτελέσματα εκείνων που προδιέγραφαν οι δημοσκοπήσεις.

Ο επικεφαλής του αμερικανικού κράτους ισχυρίζεται ότι έχει πέσει θύμα εκλογικών παρατυπιών, χωρίς ωστόσο να παρέχει αποδείξεις για κάτι τέτοιο, ενώ προαναγγέλλει προσβολή της διαδικασίας στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ.

Η καμπάνια Τραμπ ήδη έχει προχωρήσει σε νομικές ενέργειες προκειμένου να σταματήσει τη διαδικασία καταμέτρησης ψήφων στην πολιτειακή Δικαιοσύνη σε Πενσιλβάνια, Ουϊσκόνσιν, Τζόρτζια και Μίσιγκαν.

Η καμπάνια του κ. Μπάιντεν κάνει λόγο για "εξωφρενικές" ενέργειες της εκστρατείας του προέδρου και σημειώνει ότι "η καταμέτρηση δεν πρόκειται να σταματήσει", καλώντας σε καταμέτρηση μέχρι και της τελευταίας ψήφου.

Οι ΗΠΑ, εξάλλου, κατέγραψαν τη μεγαλύτερη εκλογική συμμετοχή εδώ και 120 χρόνια, με 66,9%, με τον Τζο Μπάιντεν να έχει ξεπεράσει τα 71 εκατ. ψήφους, τις περισσότερες που έχει λάβει ποτέ υποψήφιος σε αμερικανικές προεδρικές εκλογές.

Οι Δημοκρατικοί διατηρούν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων (με 435 μέλη, η θητεία των οποίων ανανεώνεται με εκλογές κάθε δύο χρόνια), ωστόσο η προοπτική του ελέγχου του έτερου σώματος του Κογκρέσου, της Γερουσίας (με 100 μέλη, το ένα τρίτο των οποίων ανανεώνεται ανά δύο χρόνια) μοιάζει να απομακρύνεται, γεγονός που σημαίνει ότι μια κυβέρνηση Μπάιντεν θα έχει - σε αυτή την περίπτωση - περιορισμένες δυνατότητες να εφαρμόσει την ατζέντα της σε ζητήματα που αποτελούν πεδία σύγκρουσης με τους Ρεπουμπλικανούς.

Λεπτό προς λεπτό ενημέρωση

06.04

Το ποιος θα ορκιστεί νέος πρόεδρος των ΗΠΑ στις 20 Ιανουαρίου 2021 παραμένει ανοικτό, παρά το σχετικό προβάδισμα Μπάιντεν, καθώς οι διαφορές στις πολιτείες-κλειδιά είναι οριακές.

05.57

Donald Trump’s attempts to stop votes from being counted are the actions of a desperate man trying to cling to power just a little longer.



It's undemocratic. It's pathetic.



And it won't work. — Elizabeth Warren (@ewarren) November 4, 2020

05.45

Μολονότι δεν έχει υπάρξει ακόμη οριστικοποίηση του αποτελέσματος των εκλογών, το δίδυμο Τζο Μπάιντεν - Καμάλα Χάρις "έβγαλε" ήδη στον αέρα τον ιστότοπο της κυβερνητικής μετάβασης. Στο σύντομο κείμενο αναφέρεται ωστόσο ότι το ζήτημα του νέου προέδρου δεν έχει κλείσει, καθώς η καταμέτρηση των ψήφων συνεχίζεται.

05.36

05.33

JUST IN: Joe Biden is winning the remaining votes in Pennsylvania at a high enough rate to seriously threaten President Trump's lead — The Spectator Index (@spectatorindex) November 5, 2020

05.21

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναδημοσιεύει στο Twitter άρθρα και σχόλια από τον ακροδεξιό ιστότοπο Breitbart, που υποστηρίζει τη θέση του περί παρατυπιών στις εκλογές όσον αφορά τις επιστολικές ψήφους.

Detroit Absentee Ballot Counting Chaos, Blocked Windows and Observers https://t.co/KzIwhbQrDt via @BreitbartNews — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 5, 2020

Demands Arise for PA Attorney General to ‘Step Aside‘ https://t.co/jrED09zpK1 via @BreitbartNews — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 5, 2020

05.19

"Georgia is going to be the difference between the White House & the outhouse," a source tells @Acosta tonight. A separate GOP source said resignation is building inside Team Trump that the election is slipping away. But they're not ready to accept defeat just yet #Election2020 — Keith Allen (@CNNKeith) November 5, 2020

04.55

"Φίλια πυρά" κατά του Ντ. Τραμπ, με τον Ρεπουμπλικανό πρώην κυβερνήτη του Νιου Τζέρσεϊ Κρις Κρίστι να τονίζει ότι διαφωνεί με τη θέση του απερχόμενου προέδρου των ΗΠΑ ότι έχει διαπραχθεί "εκλογική απάτη" και να σημειώνει: "Δεν υπάρχει καμία βάση για ένα τέτοιο επιχείρημα απόψε. Διαφωνώ μαζί του".

Chris Christie on Pres. Trump's election remarks: "I talk tonight... as a former U.S. Attorney. There's just no basis to make that argument tonight. There just isn't."



"I disagree with what he did tonight." https://t.co/GwwRl4EUb3 #ElectionNight pic.twitter.com/PGborH5sCH — ABC News (@ABC) November 4, 2020

04.52

Πηγές του δικτύου CNN από το περιβάλλον του απερχόμενου προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τονίζουν ότι ο Ρεπουμπλικανός πολιτικός νιώθει "πεσμένος" βλέποντας τη νίκη να "χάνεται από τα χέρια του".

04.51

What a Biden or Trump win would mean for a second round of stimulus checks https://t.co/wYU3xbN2jQ — MarketWatch (@MarketWatch) November 5, 2020

04.40

Ο Τζο Μπάιντεν δεσμεύθηκε ότι οι ΗΠΑ θα επανενταχθούν στην Συμφωνία του Παρισιού για το Κλίμα την πρώτη ημέρα της προεδρίας του, καθώς η χώρα αποχώρησε σήμερα και επισήμως από το πλαίσιό της, όπως είχε δεσμευθεί ο πρόεδρος Τραμπ.

Today, the Trump Administration officially left the Paris Climate Agreement. And in exactly 77 days, a Biden Administration will rejoin it. https://t.co/L8UJimS6v2 — Joe Biden (@JoeBiden) November 5, 2020

04.33

JUST IN: Trump campaign files lawsuit to halt vote counting in Pennsylvania — The Spectator Index (@spectatorindex) November 5, 2020

04.28

UPDATE | Trump leads Biden by 3% in key state of Pennsylvania with early 90% of votes counted - Fox News#ThePostElection #Election2020https://t.co/1ZtK9VyXm1 — Sputnik (@SputnikInt) November 5, 2020

04.25

ΗΠΑ-Εκλογές 2020: Ποια είναι η κατάσταση σε 4 πολιτείες-κλειδιά

04.12

Διαδηλωτές οι οποίοι αντιτίθενται στον Ντόναλντ Τραμπ έχουν συγκεντρωθεί έξω από εκλογικά κέντρα στην Πενσιλβάνια, απαιτώντας να καταμετρηθεί "μέχρι και η τελευταία ψήφος", σε αντίθεση με τις νομικές κινήσεις του απερχόμενου προέδρου των ΗΠΑ προκειμένου να σταματήσει η διαδικασία.

03.07

Να σταματήσει η καταμέτρηση των ψήφων στην Τζόρτζια αξιώνουν δικηγόροι της εκστρατείας Τραμπ

03.06

02.51

Ενώ στην πολιτεία της Αριζόνα, η οποία, με βάση τις προβλέψεις, φέρεται να καταλήγει στον Τζο Μπάιντεν, μένουν να καταμετρηθούν περί τις 600.000 ψήφοι, η διαφορά στην Τζόρτζια, όπου προηγείται ο Ρεπουμπλικανός Ντόναλντ Τραμπ έχει περιοριστεί στη μία ποσοστιαία μονάδα.

02.45

JUST IN: CNN reports 600,000 votes in Arizona have yet to be counted — The Spectator Index (@spectatorindex) November 5, 2020

02.29

Georgia tightens. Just one point separates the two, Trump up 49.9-48.9. — Manu Raju (@mkraju) November 5, 2020

02.26

FYI There will be NO results from Nevada today. The plan is to post tomorrow at 9am local. #Election2020 — alyssa estrada (@anenews) November 5, 2020

02.21

Ο Τζο Μπάιντεν έχει ξεπεράσει τα 71 εκατομμύρια ψήφους, υπερβαίνοντας ακόμη και το ρεκόρ του Μπαράκ Ομπάμα στην πρώτη εκλογή του, το 2008. Τότε ο Μπάιντεν βρισκόταν και πάλι στο ψηφοδέλτιο, ως υποψήφιος αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, θέση στην οποία υπηρέτησε για οκτώ χρόνια (2009-2017).

02.19

As of 7 p.m. Wednesday, Joe Biden had 264 electoral votes and President Trump had 214.@AP has not yet called Pennsylvania (20 electoral votes), Georgia (16), North Carolina (15), Nevada (6), and Alaska (3).https://t.co/fatfyqE0Hy — The Associated Press (@AP) November 5, 2020

02.12

Οι Ρεπουμπλικανοί κοντά στο να ματαιώσουν τις ελπίδες των Δημοκρατικών για έλεγχο της Γερουσίας

01.58

It would be poetic justice if Trump’s pettiness toward Sen. McCain (AZ) cost him the election. His demand that we *not* lower U.S. flags in honor of the late war hero is what prompted me to write the anonymous op-ed in the first place. — Miles Taylor (@MilesTaylorUSA) November 4, 2020

01.50

Keep faith in the process and in each other. Together, we will win this. — Joe Biden (@JoeBiden) November 4, 2020

01.46

No matter what Trump says, we must count every single vote. Donate to the Biden Fight Fund today to ensure we have the resources we need to fight to ensure this process remains fair. https://t.co/U4X9OiePJG — Kamala Harris (@KamalaHarris) November 4, 2020

01.30

Joe Biden’s transition team is moving forward with efforts to plan for his possible presidency as the election results remain in limbo, according to people familiar with the matter https://t.co/ggCZTYxXca — The Wall Street Journal (@WSJ) November 4, 2020

01.28

Our lawyers have asked for "meaningful access”, but what good does that do? The damage has already been done to the integrity of our system, and to the Presidential Election itself. This is what should be discussed! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020

01.15

#Election2020 This is where things stand at 12.15am CET:



— Biden has 264 electoral votes so far, Trump 214.



— Biden appears to only need to claim Nevada's six electoral votes to reach the 270 threshold for victory.



Keep up with our live blog: https://t.co/pox7ybc1Wt pic.twitter.com/nqHXKHDxGf — POLITICOEurope (@POLITICOEurope) November 4, 2020

00.59

00.55

PENNSYLVANIA



Trump 3,134,590 51.8%

Biden 2,842,318 47.0%



6,046,491 votes counted. Estimated 86.5% - 93.7% in



Via @DecisionDeskHQ — Political Polls (@Politics_Polls) November 4, 2020

00.49

Η "μάχη" των Δημοκρατικών να αλλάξουν τους συσχετισμούς στη Γερουσία, ώστε μια κυβέρνηση Μπάιντεν να έχει ελευθερία κινήσεων, δεν φαίνεται τελικώς να ευοδώνεται. Οι Ρεπουμπλικανοί αυτή τη στιγμή ελέγχουν 48 θέσεις στο άνω σώμα του Κογκρέσου, έναντι 47 των Δημοκρατικών. Η Γερουσία είναι σημαντική γιατί εγκρίνει τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου που προτείνει ο πρόεδρος της χώρας, τους διορισμούς δικαστών, ενώ η έγκρισή της είναι απαραίτητη για τη νομοθέτηση (όπως συμβαίνει και με τη Βουλή των Αντιπροσώπων, η οποία θα παραμείνει στα χέρια των Δημοκρατικών, στα οποία πέρασε στις ενδιάμεσες εκλογές του 2018).

00.42

.....there was a large number of secretly dumped ballots as has been widely reported! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020

00.34