Εκλογές ΗΠΑ Live: Κέρδισε και το Μίσιγκαν ο Τζο Μπάιντεν

Άγνωστο παραμένει ακόμη το "πρόσωπο” του νέου πλανητάρχη, καθώς συνεχίζεται για δεύτερη ημέρα το εκλογικό θρίλερ στις ΗΠΑ, με τον υποψήφιο των Δημοκρατικών Τζο Μπάιντεν, ωστόσο, να φαίνεται ότι παίρνει "κεφάλι” έναντι του νυν προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σε κρίσιμες πολιτείες-κλειδιά.

Υπενθυμίζεται ότι για να εξασφαλίσει οποιοσδήποτε από τους δύο υποψηφίους τη νίκη και να λάβει το εισιτήριο για τον Λευκό Οίκο πρέπει να συγκεντρώσει 270 εκλέκτορες.

Με βάση τα τελευταία στοιχεία, ο Τζο Μπάιντεν προηγείται σε επίπεδο εκλεκτόρων του Τραμπ, με 253 έναντι 213 που φαίνεται να εξασφαλίζει ο νυν πρόεδρος.

Η εικόνα σήμερα, μάλιστα, είναι ελαφρώς διαφορετική από αυτήν που έδιναν τα στοιχεία το βράδυ της Τρίτης, τα οποία ήθελαν τον Τραμπ θα βρίσκεται πιο κοντά από τον υποψήφιο των Δημοκρατικών στη νίκη, γεγονός που οδήγησε μάλιστα τον Αμερικανό πρόεδρο να σπεύσει να προαναγγείλει την επανεκλογή του στην προεδρία των ΗΠΑ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ νωρίς το πρωί της Τετάρτης έσπευσε να δηλώσει ότι θα προσφύγει στο ανώτατο δικαστήριο της χώρας προκειμένου να σταματήσει η καταμέτρηση των επιστολικών ψήφων, καθώς κατηγόρησε ότι αποτελεί μια προσπάθεια των Δημοκρατικών να "κλέψουν" τις εκλογές.

" Έχουμε τόσες πολλές πολιτείες. Ρίξτε μια ματιά σε αυτές τις πολιτείες. Τώρα ο σκοπός μας είναι να διασφαλίσουμε την ακεραιότητα της ψηφοφορίας για το καλό του έθνους μας. Θα πάμε στο ανώτατο δικαστήριο και θα ζητήσουμε να σταματήσει η καταμέτρηση. Δε θέλουμε να βάζουν καινούριες ψήφους στις 4 το πρωί. Είναι λυπηρή στιγμή. Ήδη έχουμε κερδίσει" δήλωσε μεταξύ άλλων.

"Ήδη έχουμε κερδίσει. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους υποστηρικτές".

Ωστόσο, η εικόνα φαίνεται να διαφοροποιείται όσο συνεχίζεται η καταμέτρηση των ψήφων, με τον Μπάιντεν να παίρνει "κεφάλι" σε κρίσιμες, αμφίρροπες πολιτείες.

Ειδικότερα, με βάση τα μέχρι τώρα στοιχεία, ο Τζο Μπάιντεν και οι Δημοκρατικοί κερδίζουν τις πολιτείες Αριζόνα, Μινεσότα, Καλιφόρνια, Κολοράντο, Κονέκτικατ, Ντελάγουερ, Χαβάη, Ιλινόις, Μέριλαντ, Βιρτζίνια, Μασαχουσέτη, Μίσιγκαν, Νιού Χάμσαϊρ, Νιού Τζέρσι, Νιού Μέξικο, Νέα Υόρκη, Όρεγκον, Ρόουντ Άιλαντ, Βερμόντ και Ουάσιγκτον.

Αντίστοιχα, ο Τραμπ κερδίζει Αλαμπάμα, Αρκάνσας, Φλόριντα, Αϊντάχο, Ιντιάνα, Αϊόβα, Κάνσας, Κεντάκι, Λουιζιάνα, Μισισιπή, Μιζούρι, Μοντάνα, Βόρεια Ντακότα, Νεμπράσκα, Οχάιο, Οκλαχόμα, Νότια Ντακότα, Τενεσί, Τέξας και Ουαϊόμινγκ.

Σύμφωνα με το CNN, για να εξασφαλίσει ο Τζο Μπάιντεν τους 270 εκλέκτορες που χρειάζεται για να μπει στον Λευκό Οίκο και εφόσον ο Τραμπ κερδίσει την Αλάσκα, τη Βόρεια Καρολίνα, την Πενσυλβάνια και τη Τζόρτζια, ο υποψήφιος των Δημοκρατικών θα πρέπει να διατηρήσει το προβάδισμά του στο Ουισκόνσιν, τη Νεβάδα, την Αριζόνα και το Μέιν, και να "κλέψει” από τον Τραμπ το Μίσιγκαν. Το τελευταίο όπως εκτιμά το CNN, ο Μπάιντεν το έκανε πράξη.

Σε ό,τι αφορά τον Τραμπ, προκειμένου να εξασφαλίσει τις ψήφους που χρειάζεται, θα πρέπει να κερδίσει το Μίσιγκαν, το οποίο σύμφωνα με την εκτίμηση του CNN, ρο έχασε, την Πενσυλβάνια και τη Νεβάδα.

Πριν από λίγη ώρα, μάλιστα, ο Ντόναλντ Τραμπ προσπάθησε να δημιουργήσει νέες αμφιβολίες σχετικά με την εγκυρότητα της καταμέτρησης των ψήφων, τη στιγμή που η σχετική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη σε αρκετές πολιτείες κλειδιά, αφήνοντας αιχμές για νοθεία, χωρίς ωστόσο να παρουσιάσει κάποια απόδειξη.

"Χθες το βράδυ, είχα ένα καλό προβάδισμα σε πολλές πολιτείες-κλειδιά", έγραψε σε tweet. "Κατόπιν, μία προς μία, άρχισαν να εξαφανίζονται με μαγικό τρόπο με την εμφάνιση και την καταμέτρηση ψηφοδελτίων- έκπληξη".

Last night I was leading, often solidly, in many key States, in almost all instances Democrat run & controlled. Then, one by one, they started to magically disappear as surprise ballot dumps were counted. VERY STRANGE, and the "pollsters” got it completely & historically wrong!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020

Από τη μεριά του, ωστόσο, ο Δημοκρατικός του Τζο Μπάιντεν υποσχέθηκε ότι θα συνεχίσει τη "μάχη” έως ότου καταμετρηθεί κάθε ψηφοδέλτιο.

Εν τω μεταξύ, ο Μπάιντεν σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία φαίνεται να "κλέβει” κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή από τα χέρια του Τραμπ κρίσιμες πολιτείες, όπως το Μίσιγκαν και το Ουισκόνσιν, όπου πήρε το προβάδισμα από τον Τραμπ. Ειδικότερα, ο υποψήφιος των Δημοκρατικών προηγείται πλέον στο Μίσιγκαν με 0,7% ή με 37.000 χιλ. ψήφους, διευρύνοντας σταδιακά τη διαφορά του. Με καταμετρημένο το 94% των ψήφων ο Μπάιντεν συγκεντρώνει το 49,5% έναντι 48,8% που λαμβάνει ο Τραμπ.

Επίσης, ο Μπάιντεν φαίνεται να κερδίζει και το Ουισκόνσιν, εξασφαλίζοντας 10 εκλέκτορες, αφού προηγείται με 49,4% έναντι 48,8% του Τραμπ, με καταμετρημένο το 98% των ψήφων και με τη διαφορά τους να ξεπερνά τις 20.000 ψήφους.

Σε ό,τι αφορά τις υπόλοιπες πολιτείες, με βάση τα μέχρι τώρα στοιχεία, ο Τζο Μπάιντεν και οι Δημοκρατικοί κερδίζουν τις πολιτείες Αριζόνα, Μινεσότα, Καλιφόρνια, Κολοράντο, Κονέκτικατ, Ντελάγουερ, Χαβάη, Ιλινόις, Μέριλαντ, Βιρτζίνια, Μασαχουσέτη, Νιού Χάμσαϊρ, Νιού Τζέρσι, Νιού Μέξικο, Νέα Υόρκη, Όρεγκον, Ρόουντ Άιλαντ, Βερμόντ και Ουάσιγκτον.

Αντίστοιχα, ο Τραμπ κερδίζει Αλαμπάμα, Αρκάνσας, Φλόριντα, Αϊντάχο, Ιντιάνα, Αϊόβα, Κάνσας, Κεντάκι, Λουιζιάνα, Μισισιπή, Μιζούρι, Μοντάνα, Βόρεια Ντακότα, Νεμπράσκα, Οχάιο, Οκλαχόμα, Νότια Ντακότα, Τενεσί, Τέξας και Ουαϊόμινγκ.

Λεπτό προς λεπτό ενημέρωση

23:23

Το CNN εκτιμά ότι ο Μπάιντεν κερδίζει το Μίσιγκαν. Με καταμετρημένο το 97% των ψήφων, ο Μπάιντεν συγκεντρώνει ποσοστό 49,8% και ο Ντόναλντ Τραμπ 48,6%.

23:17

Η δημοκρατία είναι ο παλμός αυτού του έθνους ", είπε ο Μπάιντεν, λέγοντας ότι 150 εκατομμύρια άνθρωποι ψήφισαν, σε ομιλία του στο Ντέλαγουερ.

"Εδώ, ο λαός κυβερνά, η εξουσία δεν μπορεί να ληφθεί ή να διεκδικηθεί, ρέει από τους ανθρώπους", είπε.

"Μετά από μια μακρά νύχτα μετρώντας, είναι σαφές ότι κερδίζουμε αρκετές πολιτείες ώστε να φτάσουμε τις 27, αρκετές ψήφους ώστε να φτάσουμε στην προεδρία", είπε αλλά ξεκαθάρισε ότι δεν θα ανακοινώσει ότι κέρδισε - απλώς πιστεύει ότι θα κηρυχθεί νικητής.

Στο Μίσιγκαν, είπε ότι είναι μπροστά από πάνω από 35.000 ψήφους, περισσότερες από αυτές που κέρδισε ο Τραμπ το 2016.

23:03

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατέθεσε αγωγή για την αναστολή της καταμέτρησης στην Πολιτεία-κλειδί της Πενσυλβανίας, όπου προηγείται του Τζο Μπάιντεν, σύμφωνα με μερικά αποτελέσματα, ανακοίνωσε σήμερα ο διευθυντής της προεκλογικής του εκστρατείας.

22:31

Το επιτελείο του Τραμπ, δια στόματος Μπιλ Στέπιεν ανακοίνωσε τη νίκη των Ρεπουμπλικανών στην Πενσιλβάνια.

22:21

Προσφυγή και στην Πενσιλβάνια ανακοίνωσε ότι καταθέτει το επιτελείο του Τραμπ, μετά την πρώτερη ανακοίνωση για το Μίσιγκαν.

"Πρόκειται για τις πιο σημαντικές εκλογές της ζωής μας και ο πρόεδρος Τραμπ ξεκαθάρισε την πορεία μας χθες το βράδυ: διασφαλίστε την ακεραιότητα αυτών των εκλογών για το καλό του έθνους. Άσχημα πράγματα συμβαίνουν στην Πενσυλβάνια" είπε ο ο Justin Clark, αναπληρωτής διευθυντής της προεκλογικής καμπάνιας του Τραμπ, κατηγορώντας τους Δημοκρατικούς ότι εξυφαίνουν σκευωρίες για να αφαιρέσουν ψήφους του Τραμπ.

"Η ανεξέλεγκτη, ριζοσπαστικά αριστερή υπουργός Εξωτερικών της Πενσυλβανίας, Kathy Boockvar προσπάθησε όσο πιο σκληρά μπορούσε για να στήσει τη νίκη για τον Joe Biden, από την 'πίσω πόρτα', με καθυστερημένα, παράνομα ψηφοδέλτια σε συμπαιγνία με το κομματικό ανώτατο δικαστήριο της πολιτείας. Το νομοθετικό σώμα ορίζει την ώρα, τον τόπο και τον τρόπο των εκλογών στην Αμερική, όχι τα κρατικά δικαστήρια ή τα εκτελεστικά στελέχη. Όπως ορθώς είπε ο πρόεδρος, το Ανώτατο Δικαστήριο πρέπει να επιλύσει αυτό το κρίσιμο αμφισβητούμενο νομικό ζήτημα, οπότε η εκστρατεία του Προέδρου Τραμπ κινείται να παρέμβει στην υπάρχουσα διαδικασία του Ανώτατου Δικαστηρίου σχετικά με την παράνομη παράταση της προθεσμίας αποδοχής επιστολικών ψήφων, στο Ανώτατο Δικαστήριο της Πενσυλβανίας", είπε.

22:15

Μέχρι και το Σάββατο, είπε σε κατάθεσή του ο επικεφαλής των Αμερικανικών Ταχυδρομείων, πως θα λάβει "εξωπραγματικά μέτρα" ώστε να φτάσουν οι ταχυδρομημένες ψήφοι, στην ώρα τους για την καταμέτρηση. Η συγκεκριμένη κατάθεση του Κέβιν Μπρέι έγινε καθώς κάποιες πολιτείες επιτρέπουν την προσμέτρηση ταχυδρομικών ψήφων ακόμα και αν αυτές φτάσουν μετά την ημέρα των εκλογών, αρκεί να έχουν ταχυδρομηθεί πριν ή κατά την ημέρα των εκλογών.

22:01

Ο Ντόναλντ Τραμπ κερδίζει, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Fox News και της New York Times, τον τελευταίο μεγάλο εκλέκτορα που είχε απομείνει στην Πολιτεία του Μέιν.

Ο Τραμπ συγκεντρώνει πλέον 214 εκλέκτορες, από τους 270 που χρειάζεται για να επανεκλεγεί.

Ο Τζο Μπάιντεν προηγείται προς το παρόν, με 248 εκλέκτορες και ενώ ακόμη δεν έχουν ανακοινωθεί οριστικά αποτελέσματα σε πολλές Πολιτείες-κλειδιά, όπως στο Μίσιγκαν, την Τζόρτζια και την Πενσιλβάνια.

22:00

Το Μισιγκαν αναφέρει ότι ακόμα δεν έχει λάβει κάποια απόδειξη για την προσφυγή που λέει ότι κατέθεσε το επιτελείο του Τραμπ

21:32

Δεν αποκλείει το ενδεχόμενο επανακαταμέτρησης των ψήφων στην Πενσυλβάνια, πολιτειακή αξιωματούχος. Σημειώνεται ότι στην πολιτεία επιβάλεται αυτομάτως επανακαταμέτρηση των ψήφων στην περίπτωση που η διαφορά των δύο υποψηφίων κυμαίνεται κάτω του 0,5%. Επί του παρόντος ο Τραμπ προηγείται με 53,4% έναντι 45,5% του Μπάιντεν, αλλά με περισσότερες από το 1 εκατ. ψήφους να υπολείπονται να καταμετρηθούν.

21:20

Το προεκλογικό επιτελείο του Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι κατέθεσε προσφυγή στις δικαστικές αρχές το Μίσιγκαν ζητώντας να σταματήσει η καταμέτρηση των ψηφοδελτίων.

"Υποβάλαμε προσφυγή σήμερα στο Ειρηνοδικείο του Μίσιγκαν για να σταματήσει η καταμέτρηση μέχρι να μας παρασχεθεί ουσιαστική πρόσβαση" αναφέρεται στην ανακοίνωση. Οι Ρεπουμπλικάνοι ζητούν επίσης "να ελέγξουν εκείνα τα ψηφοδέλτια που ανοίχτηκαν και καταμετρήθηκαν ενώ εμείς δεν είχαμε ουσιαστική πρόσβαση".

Τα στελέχη του προεκλογικού επιτελείου θα παραχωρήσουν συνέντευξη Τύπου στη Φιλαδέλφεια γύρω στις 22.30 απόψε (ώρα Ελλάδας).



21:13

Οικονομική στήριξη για να "υπερασπιστεί" το προεκλογικό επιτελείο του τα εκλογικά αποτελέσματα, στις επικείμενες νομικές "μάχες" που θα ξεκινήσει ο Τραμπ, ζητά από τους υποστηρικτές του ο Τζο Μπάιντεν. Ο υποψήφιος των Δημοκρατικών μέσω Twitter ενθαρρύνει τους υποστηρικτές του να συνεισφέρουν στο "Biden Fight Fund".

"Για να βεβαιωθούμε ότι θα καταμετρηθεί κάθε ψήφος, προχωρούμε στη μεγαλύτερη πρωτοβουλία προστασίας του εκλογικού αποτελέσματος που έχει γίνει ποτέ", έγραψε ο Μπάιντεν, προσθέτοντας: "Διότι δεν θα αποφασίσει ο Ντόναλντ Τραμπ το αποτέλεσμα αυτών των εκλογών - ο Αμερικανικός λαός θα το αποφασίσει".

To make sure every vote is counted, we’re setting up the largest election protection effort ever assembled. Because Donald Trump doesn’t get to decide the outcome of this election — the American people do.



Chip in to power the new Biden Fight Fund: https://t.co/1hCoKB0QfP

— Joe Biden (@JoeBiden) November 4, 2020

20:59

Το προεκλογικό επιτελείο του Τραμπ σχεδιάζει να στείλει ομάδα ομάδα στην Αριζόνα προκειμένου να επιτηρήσει την καταμέτρηση των ψήφων στην πολιτεία, σύμφωνα με πηγές με γνώση του θέματος. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν, σύμφωνα με το Bloomberg, ότι το επιτελείου του Τραμπ πιστεύει ότι το τελικό αποτέλεσμα στην Αριζόνα θα είναι υπέρ του Τραμπ, παρότι ο Μπάιντεν προηγείται με περισσότερες από 93.000 ψήφους.

Μάλιστα, όπως αναφέρει το CNN, τα δίκτυα Fox News και Associated Press ήδη "ανακήρυξαν" τον Μπάιντεν νικητή της πολιτείας, κάτι που το προεκλογικό επιτελείο του Τραμπ ζήτησε από τα δύο μέσα να ανακαλέσουν.



