Εκλογές ΗΠΑ Live: Αυξάνει τη διαφορά του σε Μίσιγκαν, Ουισκόνσιν ο Μπάιντεν - Αιχμές για νοθεία από Τραμπ

Άγνωστο παραμένει ακόμη το "πρόσωπο” του νέου πλανητάρχη, καθώς συνεχίζεται για δεύτερη ημέρα το εκλογικό θρίλερ στις ΗΠΑ, με τον υποψήφιο των Δημοκρατικών Τζο Μπάιντεν, ωστόσο, να φαίνεται ότι παίρνει "κεφάλι” έναντι του νυν προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σε κρίσιμες πολιτείες-κλειδιά.

Υπενθυμίζεται ότι για να εξασφαλίσει οποιοσδήποτε από τους δύο υποψηφίους τη νίκη και να λάβει το εισιτήριο για τον Λευκό Οίκο πρέπει να συγκεντρώσει 270 εκλέκτορες.

Με βάση τα τελευταία στοιχεία, ο Τζο Μπάιντεν προηγείται σε επίπεδο εκλεκτόρων του Τραμπ, με 224 έναντι 213 που φαίνεται να εξασφαλίζει ο νυν πρόεδρος.

Η εικόνα σήμερα, μάλιστα, είναι ελαφρώς διαφορετική από αυτήν που έδιναν τα στοιχεία το βράδυ της Τρίτης, τα οποία ήθελαν τον Τραμπ θα βρίσκεται πιο κοντά από την υποψήφιο των Δημοκρατικών στη νίκη, γεγονός που οδήγησε μάλιστα και τον Αμερικανό πρόεδρο να σπεύσει να προαναγγείλει την επανεκλογή του στην προεδρία των ΗΠΑ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ νωρίς το πρωί της Τετάρτης έσπευσε να δηλώσει ότι θα προσφύγει στο ανώτατο δικαστήριο της χώρας προκειμένου να σταματήσει η καταμέτρηση των επιστολικών ψήφων, καθώς κατηγόρησε ότι αποτελεί μια προσπάθεια των Δημοκρατικών να "κλέψουν" τις εκλογές.

" Έχουμε τόσες πολλές πολιτείες. Ρίξτε μια ματιά σε αυτές τις πολιτείες. Τώρα ο σκοπός μας είναι να διασφαλίσουμε την ακεραιότητα της ψηφοφορίας για το καλό του έθνους μας. Θα πάμε στο ανώτατο δικαστήριο και θα ζητήσουμε να σταματήσει η καταμέτρηση. Δε θέλουμε να βάζουν καινούριες ψήφους στις 4 το πρωί. Είναι λυπηρή στιγμή. Ήδη έχουμε κερδίσει" δήλωσε μεταξύ άλλων.

"Ήδη έχουμε κερδίσει. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους υποστηρικτές".

Ωστόσο, η εικόνα φαίνεται να διαφοροποιείται όσο συνεχίζεται η καταμέτρηση των ψήφων, με τον Μπάιντεν να παίρνει "κεφάλι" σε κρίσιμες, αμφίρροπες πολιτείες.

Ειδικότερα, με βάση τα μέχρι τώρα στοιχεία, ο Τζο Μπάιντεν και οι Δημοκρατικοί κερδίζουν τις πολιτείες Αριζόνα, Μινεσότα, Καλιφόρνια, Κολοράντο, Κονέκτικατ, Ντελάγουερ, Χαβάη, Ιλινόις, Μέριλαντ, Βιρτζίνια, Μασαχουσέτη, Νιού Χάμσαϊρ, Νιού Τζέρσι, Νιού Μέξικο, Νέα Υόρκη, Όρεγκον, Ρόουντ Άιλαντ, Βερμόντ και Ουάσιγκτον.

Αντίστοιχα, ο Τραμπ κερδίζει Αλαμπάμα, Αρκάνσας, Φλόριντα, Αϊντάχο, Ιντιάνα, Αϊόβα, Κάνσας, Κεντάκι, Λουιζιάνα, Μισισιπή, Μιζούρι, Μοντάνα, Βόρεια Ντακότα, Νεμπράσκα, Οχάιο, Οκλαχόμα, Νότια Ντακότα, Τενεσί, Τέξας και Ουαϊόμινγκ.

Σύμφωνα με το CNN, για να εξασφαλίσει ο Τζο Μπάιντεν τους 270 εκλέκτορες που χρειάζεται για να μπει στον Λευκό Οίκο και εφόσον ο Τραμπ κερδίσει την Αλάσκα, τη Βόρεια Καρολίνα, την Πενσυλβάνια και τη Τζόρτζια, ο υποψήφιος των Δημοκρατικών θα πρέπει να διατηρήσει το προβάδισμά του στο Ουισκόνσιν, τη Νεβάδα, την Αριζόνα και το Μέιν, και να "κλέψει” από τον Τραμπ το Μίσιγκαν.

Σε ό,τι αφορά τον Τραμπ, προκειμένου να εξασφαλίσει τις ψήφους που χρειάζεται, θα πρέπει να κερδίσει την Πενσυλβάνια, το Μίσιγκαν (όπου όμως φαίνεται να περνά μπροστά ο Μπάιντεν) και τη Νεβάδα.

Πριν από λίγη ώρα, μάλιστα, ο Ντόναλντ Τραμπ προσπάθησε να δημιουργήσει νέες αμφιβολίες σχετικά με την εγκυρότητα της καταμέτρησης των ψήφων, τη στιγμή που η σχετική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη σε αρκετές πολιτείες κλειδιά, αφήνοντας αιχμές για νοθεία, χωρίς ωστόσο να παρουσιάσει κάποια απόδειξη.

"Χθες το βράδυ, είχα ένα καλό προβάδισμα σε πολλές πολιτείες-κλειδιά", έγραψε σε tweet. "Κατόπιν, μία προς μία, άρχισαν να εξαφανίζονται με μαγικό τρόπο με την εμφάνιση και την καταμέτρηση ψηφοδελτίων- έκπληξη".

Last night I was leading, often solidly, in many key States, in almost all instances Democrat run & controlled. Then, one by one, they started to magically disappear as surprise ballot dumps were counted. VERY STRANGE, and the "pollsters” got it completely & historically wrong!