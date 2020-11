Μπάιντεν: Θα πάρει πολύ χρόνο αλλά θα κερδίσουμε την Πενσιλβάνια

Ο Τζο Μπάιντεν δήλωσε μιλώντας σε υποστηρικτές του στο Ουίλμινγκτον (Ντέλαγουερ) ότι "είμαστε σε καλό δρόμο για να κερδίσουμε αυτές τις εκλογές" και ότι "αισθανόμαστε καλά για το πού βρισκόμαστε" αλλά αναγνώρισε πως "δεν περιμέναμε ότι θα χρειαζόταν τόσο πολύς χρόνος", καθώς το αποτέλεσμα θα γίνει γνωστό "το πρωί της Τετάρτης (σ.σ. το απόγευμα της Πέμπτης ώρα Ελλάδας), αν όχι αργότερα".

"Πρέπει να φανούμε υπομονετικοί", ωσότου καταμετρηθούν "όλες οι ψήφοι", πρόσθεσε, εκτιμώντας πως αναμένει "να νικήσουμε στην Πενσιλβάνια", παρότι ο Τραμπ με βάση τα ως τώρα δεδομένα προηγείται με διαφορά.

"Συνεχίστε να το πιστεύετε, παιδιά, θα νικήσουμε", ολοκλήρωσε τη σύντομη παρέμβαση του ο υποψήφιος των Δημοκρατικών, εκφράζοντας "αισιοδοξία". Την ίδια φράση, "συνεχίστε να πιστεύετε", επανέλαβε αμέσως μετά μέσω Twitter.

We feel good about where we are. We believe we are on track to win this election.