Εκλογές ΗΠΑ LIVE: Προς ολονύκτιο θρίλερ με "έπαθλα" Λευκό Οίκο και Κογκρέσο - Όλες οι εξελίξεις

Σχεδόν αναπόφευκτο θεωρείται το ολονύκτιο "θρίλερ" για τα εκλογικά αποτελέσματα στις ΗΠΑ, τόσο για το σημαντικότερο "έπαθλο", την θέση του αρχηγού του κράτους και της κυβέρνησης, την οποία διεκδικούν οι Ντόναλντ Τραμπ και Τζο Μπάιντεν, όσο και για τον έλεγχο των (σημαντικότατων ως προς τις εξουσίες εξισορρόπησης) ομοσπονδιακών κοινοβουλευτικών σωμάτων, της Βουλής των Αντιπροσώπων (όπου θα εκλεγούν οι νέοι 435 βουλευτές για διετή θητεία) και της Γερουσίας (όπου στην κάλπη θα κριθούν 35 από τις 100 θέσεις γερουσιαστών για εξαετή θητεία).

Εκλογές ΗΠΑ 2020: Τραμπ και Μπάιντεν στην τελική ευθεία

01.46

Με μουσική και πολιτικά συνθήματα εκατοντάδες άνθρωποι έχουν συγκεντρωθεί στην πλατεία Black Lives Matter της Ουάσινγκτον, δίπλα στον Λευκό Οίκο, ένα σημείο της αμερικανικής ομοσπονδιακής πρωτεύουσας που έχει αναχθεί σε σύμβολο αντίστασης κατά του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Αργά το απόγευμα το πλήθος, στην πλειονότητά του υποστηρικτές του υποψήφιου των Δημοκρατικών Τζο Μπάιντεν, συγκεντρωνόταν σε αυτή την εμβληματική λεωφόρο που οδηγεί στον Λευκό Οίκο για να περιμένει την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των προεδρικών εκλογών σε μια εορταστική ατμόσφαιρα.

01.31

Προβάδισμα για τον Τραμπ και στην παραδοσιακά ρεπουμπλικανική πολιτεία του Κεντάκι, με καταμετρημένο το 2% των ψήφων, με 67,5%, έναντι 31,1% του Μπάιντεν.

01.28

O απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ και υποψήφιος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος για μια δεύτερη θητεία ξεκίνησε την "δραστηριότητά" του στο Twitter, σημειώνοντας ότι τα πράγματα φαίνονται "πολύ καλά σε όλη τη χώρα", ενώ καλεί τους ψηφοφόρους να κατευθυνθούν στις κάλπες και να ψηφίσουν.

WE ARE LOOKING REALLY GOOD ALL OVER THE COUNTRY. THANK YOU!