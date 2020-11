Εκλογές ΗΠΑ LIVE: Ελαφρύ προβάδισμα Μπάιντεν στους εκλέκτορες - Ο Τραμπ κερδίζει τη Φλόριντα

ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Σχεδόν αναπόφευκτο θεωρείται το ολονύκτιο "θρίλερ" για τα εκλογικά αποτελέσματα στις ΗΠΑ, τόσο για το σημαντικότερο "έπαθλο", την θέση του αρχηγού του κράτους και της κυβέρνησης, την οποία διεκδικούν οι Ντόναλντ Τραμπ και Τζο Μπάιντεν, όσο και για τον έλεγχο των (σημαντικότατων ως προς τις εξουσίες εξισορρόπησης τις οποίες διαθέτουν) ομοσπονδιακών κοινοβουλευτικών σωμάτων, της Βουλής των Αντιπροσώπων (όπου εκλέγονται οι νέοι 435 βουλευτές για διετή θητεία) και της Γερουσίας (όπου στην κάλπη κρίνονται 35 από τις 100 θέσεις γερουσιαστών για εξαετή θητεία).

Για την εξασφάλιση της προεδρίας, ο νικητής θα πρέπει να συγκεντρώσει 270 εκλέκτορες, σε σύνολο 538. Στις συντριπτικά περισσότερες πολιτείες, το εκλογικό σύστημα είναι πλειοψηφικό, με εκείνον που θα εξασφαλίσει την πλειοψηφία των ψήφων να λαμβάνει το σύνολο των πολιτειακών εκλεκτόρων.

04.46

Προβάδισμα Τραμπ στο Μίσιγκαν, με καταμετρημένο το 20% των ψήφων, με 57,6%.

04.42

"Γύρισε" υπέρ Τραμπ το Οχάιο, στο 70% των ψήφων, με 49,61% έναντι 49,1% του Μπάιντεν.

04.37

Στο 71% οι στοιχηματικές πιθανότητες νίκης του Ντ. Τραμπ, έναντι 32% νωρίτερα, σύμφωνα με το Bloomberg.

04.31

Μικρής έκτασης επεισόδια έξω από τον Λευκό Οίκο στην Ουάσινγκτον.

Fight broke out outside the White House. One side had ppl dressed in all black with masks that had their faces lit up, some carrying combat shields. Glass bottle was used on someone’s head pic.twitter.com/lbkxx5E37m

04.28

Σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg, οι στοιχηματικές εταιρείες δίνουν πλέον τον Ντόναλντ Τραμπ ως φαβορί για επανεκλογή στη θέση του προέδρου των ΗΠΑ.

04.23

Η οπαδός της ακροδεξιάς θεωρίας συνωμοσίας Q-Anon, Marjorie Taylor Greene, εξελέγη ομοσπονδιακή βουλευτής με το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα στην 14η εκλογική περιφέρεια της Τζόρτζια.

04.18

Συνεχίζεται το προβάδισμα Μπάιντεν στη Βόρεια Καρολίνα: στο 78% των ψήφων, ο Δημοκρατικός υποψήφιος λαμβάνει 50,7%, έναντι 48,2% του Ρεπουμπλικανού.

04.11

Στην ιδιαίτερα σημαντική Πενσιλβάνια, στο 8% των ψήφων, ο Μπάιντεν προηγείται με 408.000 ψήφους έναντι 132.000 ψήφων του Τραμπ.

04.06

Το φιλικό προς τους Ρεπουμπλικανούς δίκτυο Fox εκτιμά ότι ο Μπάιντεν θα κερδίσει το Κολοράντο.

04.02

Ο Τραμπ φαίνεται να κερδίζει τις πολιτείες Λουιζιάνα, Γουαϊόμινγκ, Νότια Ντακότα, Βόρεια Ντακότα και Νεμπράσκα. Ο Μπάιντεν κερδίζει το Νέο Μεξικό.

04.01

Όπως αναμενόταν, ο Μπάιντεν κερδίζει την πολιτεία της Νέας Υόρκης.

Trump pulling ahead in Florida with 91% of the vote in, up by 2 points. But warning signs all around for Trump. Biden is up by 12 points in Ohio with 49% in. Biden is up 6 points in NC with 67% in. And Biden is up 3 points in Texas with 61% in.