Εκλογές ΗΠΑ LIVE: Ελαφρύ προβάδισμα Μπάιντεν στους εκλέκτορες - Ο Τραμπ φαίνεται να κερδίζει πολιτείες-κλειδιά

Ολονύκτιο εκλογικό θρίλερ βιώνουν οι ΗΠΑ, με τα μέχρι τώρα στοιχεία να δείχνουν τον Ρεπουμπλικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να "κρατά" δυνάμεις σε σημαντικές πολιτείες - κλειδιά, κερδίζοντας τη Φλόριντα και ανατρέποντας τη δημοσκοπική εικόνα μιας εύκολης νίκης του Δημοκρατικού αντιπάλου του. Μέχρι στιγμής πάντως, ο Τζο Μπάιντεν φαίνεται να εξασφαλίζει 209 εκλέκτορες, έναντι 118 του Τραμπ. Για τη νίκη χρειάζονται 270, σε σύνολο 538 εκλεκτόρων. Φαβορί ο νυν πρόεδρος, σύμφωνα με στοιχηματικές εταιρείες, τις οποίες επικαλείται το πρακτορείο Bloomberg. Μάχη για τη Γερουσία, την ώρα που οι Δημοκρατικοί αναμένεται να διατηρήσουν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Για την εξασφάλιση της προεδρίας, ο νικητής θα πρέπει να συγκεντρώσει 270 εκλέκτορες, σε σύνολο 538. Στις συντριπτικά περισσότερες πολιτείες, το εκλογικό σύστημα είναι πλειοψηφικό, με εκείνον που θα εξασφαλίσει την πλειοψηφία των ψήφων να λαμβάνει το σύνολο των πολιτειακών εκλεκτόρων.

A "blue wave," with a dramatic move toward deficit financing and infrastructure investment, looks as if it is not happening in #Election2020.



"Many market assumptions that have endured for months need to be changed," continues @johnauthers https://t.co/noLgBT9zWN pic.twitter.com/fVmzEXzPFS — Bloomberg Opinion (@bopinion) November 4, 2020

06.05

Ο Τραμπ, σύμφωνα με το δίκτυο Fox, κερδίζει οριστικά τη Φλόριντα.

06.03

Ο Τραμπ αναμένεται να κερδίσει το Άινταχο.

06.02

Όπως αναμενόταν, ο Μπάιντεν αναμένεται να κερδίσει εύκολα Καλιφόρνια και Όρεγκον, καθώς και την πολιτεία της Ουάσινγκτον, στις δυτικές ΗΠΑ, όπου πριν από λίγο έκλεισαν οι κάλπες.

05.56

Οι εταιρείες στοιχημάτων δίνουν πλέον προβάδισμα νίκης στις εκλογές στον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, αλλάζοντας τελείως την αρχική πρόβλεψή τους, κατά την οποία ο υποψήφιος των Δημοκρατικών Τζο Μπάιντεν ήταν ο επικρατέστερος.

Κατά τη βρετανική Betfair, η πιθανότητα νίκης του Τραμπ υπολογίζεται πως ανέρχεται στο 60%, από 39% όταν άνοιγαν οι κάλπες το πρωί χθες Τρίτης. Οι πιθανότητες του Μπάιντεν έχουν πέσει στο 40% από 61%.

Σύμφωνα με τη Smarkets Exchange, με έδρα τη Βρετανία, ο Τραμπ έχει ακόμα πιο υψηλή πιθανότητα νίκης, 65%, από 39% όταν άνοιγαν οι κάλπες. Οι πιθανότητες του Μπάιντεν έχουν πέσει στο 35% από 61%.

05.48

Η Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτέζ, γνωστή και ως AOC, "δημοκρατική σοσιαλίστρια" βουλευτής των Δημοκρατικών και ηγετική φιγούρα της ριζοσπαστικής αριστερής πτέρυγάς τους, επανεξελέγη στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

05.41

Ο Τραμπ κερδίζει το Μιζούρι

05.39

Ο Μπάιντεν κερδίζει το Νιου Χάμσαϊρ.

05.35

Ο Τραμπ κερδίζει τη Γιούτα.

05.25

Το NBC εκτιμά ότι οι Δημοκρατικοί θα διατηρήσουν τον έλεγχο της ομοσπονδιακής Βουλής των Αντιπροσώπων.

05.23

Τα μηνύματα για τον Μπάιντεν από το Τέξας δεν είναι θετικά, καθώς σε ορισμένες εκλογικές περιφέρειες υστερεί σε σχέση με την επίδοση της Χίλαρι Κλίντον το 2016.

An ominous sign for Biden in Pennsylvania: Trump running ahead of his 2016 performance in Trumbull County (Warren, near Youngstown and on the west PA border) with nearly all of the vote counted — Nate Cohn (@Nate_Cohn) November 4, 2020

05.19

Προβάδισμα Μπάιντεν στην Αριζόνα, στο 70% των ψήφων, με 53,9% έναντι 44,8% του Τραμπ.

With the race too close to call in key swing states, both Trump and Biden remain hopeful. pic.twitter.com/1HJDZ43dv5 — DW News (@dwnews) November 4, 2020

BREAKING: Republican Tommy Tuberville defeats Doug Jones, flipping the seat https://t.co/KlAn7Fc49I pic.twitter.com/JGC5XHQnYu — Bloomberg (@business) November 4, 2020

05.06

Οι στοιχηματικές πιθανότητες νίκης του Τραμπ αγγίζουν το 79%, αναφέρει το Bloomberg.

05.04

Ο Τραμπ προβλέπεται να κερδίσει το Κάνσας.

As of right now, Trump war room is confident Trump has won Florida and Georgia, and will win North Carolina and Ohio, sources tell me.



Biden team says they knew Florida was going to be close, and it is -- and also they don't have to win it to win the White House. — Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) November 4, 2020

04.46

Προβάδισμα Τραμπ στο Μίσιγκαν, με καταμετρημένο το 20% των ψήφων, με 57,6%.

04.42

"Γύρισε" υπέρ Τραμπ το Οχάιο, στο 70% των ψήφων, με 49,61% έναντι 49,1% του Μπάιντεν.

04.37

Στο 71% οι στοιχηματικές πιθανότητες νίκης του Ντ. Τραμπ, έναντι 32% νωρίτερα, σύμφωνα με το Bloomberg.

04.31

Μικρής έκτασης επεισόδια έξω από τον Λευκό Οίκο στην Ουάσινγκτον.

Fight broke out outside the White House. One side had ppl dressed in all black with masks that had their faces lit up, some carrying combat shields. Glass bottle was used on someone’s head pic.twitter.com/lbkxx5E37m — Olivia Beavers (@Olivia_Beavers) November 4, 2020

04.28

Σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg, οι στοιχηματικές εταιρείες δίνουν πλέον τον Ντόναλντ Τραμπ ως φαβορί για επανεκλογή στη θέση του προέδρου των ΗΠΑ.

Texas Presidential Election Results



Biden 50% (4,016,352 votes)

Trump 48% (3,878,786 votes)



Estimated: 68-86% votes@DecisionDeskHQ — Political Polls (@PpollingNumbers) November 4, 2020

04.23

Η οπαδός της ακροδεξιάς θεωρίας συνωμοσίας Q-Anon, Marjorie Taylor Greene, εξελέγη ομοσπονδιακή βουλευτής με το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα στην 14η εκλογική περιφέρεια της Τζόρτζια.

04.18

Συνεχίζεται το προβάδισμα Μπάιντεν στη Βόρεια Καρολίνα: στο 78% των ψήφων, ο Δημοκρατικός υποψήφιος λαμβάνει 50,7%, έναντι 48,2% του Ρεπουμπλικανού.

04.11

Στην ιδιαίτερα σημαντική Πενσιλβάνια, στο 8% των ψήφων, ο Μπάιντεν προηγείται με 408.000 ψήφους έναντι 132.000 ψήφων του Τραμπ.

04.06

Το φιλικό προς τους Ρεπουμπλικανούς δίκτυο Fox εκτιμά ότι ο Μπάιντεν θα κερδίσει το Κολοράντο.

04.02

Ο Τραμπ φαίνεται να κερδίζει τις πολιτείες Λουιζιάνα, Γουαϊόμινγκ, Νότια Ντακότα, Βόρεια Ντακότα και Νεμπράσκα. Ο Μπάιντεν κερδίζει το Νέο Μεξικό.

04.01

Όπως αναμενόταν, ο Μπάιντεν κερδίζει την πολιτεία της Νέας Υόρκης.

Trump pulling ahead in Florida with 91% of the vote in, up by 2 points. But warning signs all around for Trump. Biden is up by 12 points in Ohio with 49% in. Biden is up 6 points in NC with 67% in. And Biden is up 3 points in Texas with 61% in. — Manu Raju (@mkraju) November 4, 2020

03.56

Προβάδισμα Μπάιντεν στο 50% των ψήφων στο Οχάιο, με 54,5% έναντι 44,3% του Τραμπ.

03.47

Προβάδισμα Μπάιντεν στη Βόρεια Καρολίνα, με 52,54%, στο 69% των ψήφων.

03.36

Μέχρι στιγμής, ο Τζο Μπάιντεν εξασφαλίζει 44 εκλέκτορες, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ 42. Με βάση τις αρκετά ασφαλείς προβλέψεις διεθνών πρακτορείων, ο Μπάιντεν φθάνει τους 110 εκλέκτορες, έναντι 108 του Τραμπ.

03.32

Σύμφωνα με τους NYT, ο Τραμπ κερδίζει το Αρκάνσας.

03.30

Προβάδισμα Μπάιντεν στο γενικά συντηρητικό Τέξας, με 51,15% έναντι 47,43%, στο 42% των ψήφων, σύμφωνα με το AP.

03.26

Προβάδισμα Μπάιντεν στη Βόρεια Καρολίνα, στο 60% των ψήφων, με 54,1%, έναντι 44,8% του Τραμπ.

03.20

Ο Μπάιντεν προηγείται στο Οχάιο, με καταμετρημένο το 44% των ψήφων, με 55,58% έναντι 43,25%.

03.14

Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχουν υπάρξει μεγάλες αλλαγές στον εκλογικό χάρτη σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές.

03.11

Νέες προβλέψεις του AP: Προς τον Τραμπ βαδίζουν οι πολιτείες Τενεσί, Οκλαχόμα και Μισισίπι. Προς τον Μπάιντεν οι πολιτείες Ντέλαγουερ, Μέριλαντ, Νιου Τζέρσεϊ, Ρόουντ Άιλαντ, Ιλινόις, Μασαχουσέτη και η Περιφέρεια της Κολούμπια, δηλαδή η ομοσπονδιακή πρωτεύουσα Ουάσινγκτον.

03.09

Σύμφωνα με τους NYT, οι ΗΠΑ βαδίζουν προς τη μεγαλύτερη συμμετοχή σε προεδρικές εκλογές εδώ και έναν αιώνα.

03.07

Στο 85% των ψήφων στην Φλόριντα, ο Τραμπ προηγείται με "βραχεία κεφαλή" 0,2%.

03.01

Και πάλι σύμφωνα με το AP, ο Τραμπ κερδίζει την Αλαμπάμα και ο Μπάιντεν το Κονέκτικατ.

02.57

Ο Τραμπ φαίνεται να κερδίζει την πολιτεία της Νότιας Καρολίνας, σύμφωνα με το AP.

02.50

Oι New York Times δίνουν πλέον πιθανότητες άνω του 95% για νίκη Τραμπ στην εξαιρετικά σημαντική πολιτεία της Φλόριντα.

BREAKING NEWS:

NYT gives Trump a 95+ chance of winning Florida pic.twitter.com/gb66HAGDUV — Political Polls (@PpollingNumbers) November 4, 2020

02.41

Η Βιρτζίνια "κλειδώνει" οριστικά υπέρ του Μπάιντεν.

02.40

Σύμφωνα με το Bloomberg, οι κινήσεις των traders που "έδειχναν" νίκη Μπάιντεν και Δημοκρατικών υποχωρούν ελαφρώς μετά τα νέα από την Φλόριντα.

02.38

Με βάση τα αποτελέσματα σε συγκεκριμένη κομητεία της Φλόριντα, στην οποία η Χίλαρι Κλίντον το 2016 είχε προβάδισμα 29 ποσοστιαίων μονάδων, με το σημερινό προβάδισμα Μπάιντεν μόλις στις 9 μονάδες, ο πρόεδρος Τραμπ θεωρείται πλέον φαβορί για να κερδίσει την πολιτεία.

02.31

Ο Τραμπ κερδίζει την πολιτεία της Δυτικής Βιρτζίνια, σύμφωνα με το AP.

02.23

Η Γερουσία, άνω σώμα του Κογκρέσου, ελέγχεται μέχρι σήμερα από τους Ρεπουμπλικανούς, με 53 γερουσιαστές έναντι 47 των Δημοκρατικών (δύο εξ αυτών είναι ανεξάρτητοι, οι οποίοι συνασπίζονται ωστόσο με τους Δημοκρατικούς γερουσιαστές). Στόχος των Δημοκρατικών είναι να ανατρέψουν τους συσχετισμούς υπέρ τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε περίπτωση "ισορροπίας" 50 γερουσιαστών για κάθε κόμμα, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ παίζει τον ρόλο του 101ου γερουσιαστή, καθώς, με την εκλογή του, εκλέγεται παράλληλα και πρόεδρος της Γερουσίας (αν και δεν ασκεί στην πραγματικότητα τα καθήκοντα αυτά).

02.21

Στο 36% των ψήφων στη Φλόριντα, το πoσοστό του Μπάιντεν έχει μειωθεί σε 50,1% έναντι 49% του Τραμπ.

02.16

Για προβάδισμα του Τζο Μπάιντεν με 53,31% περίπου στο 1/4 των ψήφων στη Φλόριντα, έναντι 45,97% του Ντόναλντ Τραμπ κάνει λόγο το πρακτορείο Bloomberg.

02.05

Το δίκτυο Fox εκτιμά ότι ο Μπάιντεν κερδίζει την πολιτεία της Βιρτζίνια, γεγονός που εκτιμάται ότι προδιαγράφει θετικά νέα για τον Δημοκρατικό υποψήφιο.

02.03

Ο Μπάιντεν κερδίζει το Βερμόντ και τους 3 εκλέκτορές του, σύμφωνα με το Associated Press.

02.02

Ο Ρεπουμπλικανός μεγιστάνας κερδίζει και το Κεντάκι, με τους 8 εκλέκτορές του, όπως προβλέπει το πρακτορείο Associated Press.

02.01

Ο Τραμπ φέρεται να κερδίζει την Ιντιάνα και τους 11 εκλέκτορές της, σύμφωνα με τις προβλέψεις του CNN.

01.46

Με μουσική και πολιτικά συνθήματα εκατοντάδες άνθρωποι έχουν συγκεντρωθεί στην πλατεία Black Lives Matter της Ουάσινγκτον, δίπλα στον Λευκό Οίκο, ένα σημείο της αμερικανικής ομοσπονδιακής πρωτεύουσας που έχει αναχθεί σε σύμβολο αντίστασης κατά του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Αργά το απόγευμα το πλήθος, στην πλειονότητά του υποστηρικτές του υποψήφιου των Δημοκρατικών Τζο Μπάιντεν, συγκεντρωνόταν σε αυτή την εμβληματική λεωφόρο που οδηγεί στον Λευκό Οίκο για να περιμένει την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των προεδρικών εκλογών σε μια εορταστική ατμόσφαιρα.

01.31

Προβάδισμα για τον Τραμπ και στην παραδοσιακά ρεπουμπλικανική πολιτεία του Κεντάκι, με καταμετρημένο το 2% των ψήφων, με 67,5%, έναντι 31,1% του Μπάιντεν.

01.28

O απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ και υποψήφιος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος για μια δεύτερη θητεία ξεκίνησε την "δραστηριότητά" του στο Twitter, σημειώνοντας ότι τα πράγματα φαίνονται "πολύ καλά σε όλη τη χώρα", ενώ καλεί τους ψηφοφόρους να κατευθυνθούν στις κάλπες και να ψηφίσουν.

WE ARE LOOKING REALLY GOOD ALL OVER THE COUNTRY. THANK YOU! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 3, 2020

01.20

Στα πρώτα, ελάχιστα επίσημα αποτελέσματα, ο Τραμπ προηγείται με 68% έναντι 29% του Μπάιντεν σε εκλογικά τμήματα στην Ιντιάνα, όπως αναμενόταν.